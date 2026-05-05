به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اهدای احکام سرمربیگری و مربیگری تیم ملی ووشو زنان ایران در دو بخش ساندا و تالو تا پایان بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی - ناگویا با حضور امیر صدیقی رئیس، ندا مولاهویزه مشاور رئیس در امور بانوان، مهدی خانی مدیر تیمهای ملی فدراسیون، علی جهانگیریزاده رئیس کمیسیون داوران و عضو کمیته فنی، سعید حیدری دبیر کمیته فنی فدراسیون و سرمربیان و مربیان تیمهای ملی برگزار شد.
پس از صحبتهای ابتدایی محبوبه کریمی سرمربی تیم ملی تالو، مریم هاشمی سرمربی تیم ملی ساندا و صدیقه دریایی مربی تیم ملی ساندا؛ رئیس فدراسیون ووشو اظهار داشت: الحمدلله انتخابی تیمهای ملی برگزار شد و همهچیز را در بهترین شکل ممکن تجربه کردیم. تدبیر شد تا در کمال آرامش این انتخابی را داشته باشیم. در پی اتفاقات اخیر، شرایط تمرینی بچهها سخت شد ولی بچهها غیرت و همت نشان دادند و به مسابقات رسیدند. ترکیبی از جوانترها و باتجربهترها در اردوها حاضر شدند و این نشان میدهد که مسیر استعدادیابی و رسیدن به سکوهای افتخار همیشه به درستی پیش رفتهاست.
وی در ادامه بیان داشت: قصه بازیهای آسیایی فرق میکند؛ خانم کریمی تجربه دارند و زهرا کیانی هم چهره شناختهشده است و ۲ دوره مدالش را تثبیت کرده اما در بخش ساندا زنان از سال ۲۰۱۰ به بعد موفق به کسب مدال طلا نشدهایم. مدالهای نقره و برنز بسیار ارزشمند است اما فدراسیون ووشو را به مدال طلا میشناسند که این امر انتظارات را از ما بالاتر میبرد. ما هم از شما مربیان انتظار افتخارآفرینی و شگفتیسازی برای ایران عزیز در ناگویا را داریم. بخش اعظم مدالها باید از سمت دختران ایران باشد و فکر میکنم دختران ووشو بتوانند کمک زیادی به مدالآوری کاروان داشته باشند.
صدیقی با تأکید بر یمن حضور قهرمانان سابق در کادرفنی کنونی تیمهای ملی، عنوان داشت: میخواهیم بچهها تا آخرین توان بجنگند و مبارزه کنند. نمیگویم برویم طلا بگیریم، میگویم باید بهترین عملکرد را داشته باشیم که طبیعتا نتیجه هم میگیریم. ساندا زنان در بازیهای آسیایی فقط در ۲ وزن برگزار خواهد شد که متأسفانه از سوی فدراسیون ووشو آسیا و کمیته برگزاری بازیها، این برابری جنسیتی نسبت به آقایان رعایت نشدهاست. در تالو این اتفاق افتاده ولی در ساندا هنوز رخ نداده؛ البته که دختران تالو ما واقعا درخشان هستند ولی کاش در ساندا دختران هم برابر با پسران سهمیه داشتیم که فدراسیون ووشو در تلاش است این برابری جنسیتی را در آسیا و جهان از سوی فدراسیونهای مربوطه عملیاتی کند.
در پایان این مراسم حکم سرمربیگری تیم ملی ووشو ساندا زنان به مریم هاشمی، حکم سرمربیگری تیم ملی ووشو تالو زنان به محبوبه کریمی و حکم مربیگری تیم ملی ووشو ساندا زنان به صدیقه دریایی توسط امیر صدیقی رئیس فدراسیون ووشو اهدا شد.
