به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون ووشو، زهرا کیانی، نخستین بانوی ایرانی قهرمان ووشو تالو جهان، پس از انتخاب به عنوان «بانوی ورزش ایران» در سال ۱۴۰۴، اظهار داشت: این یکی از زیباترین حسهایی بود که تاکنون تجربه کردهام، زیرا این عنوان از سوی مردم ایران به من اعطا شد و نام ایران را نیز با خود همراه داشت؛ عنوان «بانوی قهرمان ایران» برای من ارزش بسیار زیادی دارد. از حدود پنج سال پیش که برنامه «قهرمان ایران» برگزاری نظرسنجیهای مردمی را آغاز کرد، من در سه دوره نامزد دریافت این عنوان بودم. در دو سال نخست، زمانی که یکی از بانوان ورزشکار کشور به عنوان بانوی قهرمان روی صحنه میرفت و این جایزه را دریافت میکرد، احساس غرور و افتخار داشتم و همواره آرزو میکردم روزی خودم نیز این حس شیرین را تجربه کنم.
وی در ادامه بیان داشت: بیش از هر چیز، آن لحظه را تصور میکردم که پدر و مادرم در سالن حضور داشته باشند، نام من اعلام شود و بتوانم این جایزه را دریافت کنم. امیدوار بودم به این وسیله بخشی از زحمات چندین ساله آنها را جبران کرده باشم و همانگونه که همواره از من حمایت کردهاند، من نیز بتوانم با خوشحال کردن آنها گوشهای از محبتها و فداکاریهایشان را پاسخ دهم.
بانوی طلایی ووشوی ایران درباره تأثیر این انتخاب بر آینده ورزشی خود گفت: بدون تردید، این جایزه مسئولیت مرا بیشتر میکند و در کنار آن انگیزه و تلاشم نیز افزایش خواهد یافت. تلاش میکنم در شأن و شایسته این عنوان باشم. قول مدال نمیدهم، اما این قول را میدهم که تمام توان خود را به کار بگیرم؛ چه در تمرین و چه در مسابقه.
کیانی درباره بازیهای آسیایی نیز عنوان داشت: نمیتوانم وعده مدال بدهم، زیرا بخشی از موفقیت در کسب مدال به شرایط بستگی دارد، بهویژه در رشته تالو که رشتهای کاملاً غیرقابل پیشبینی است. حتی حرفهایترین ورزشکاران جهان نیز ممکن است با وجود تمرینات فراوان، به دلیل رخ دادن کوچکترین اتفاقی در جریان مسابقه از کسب مدال بازبمانند. اگر شرایط را کنار بگذاریم، در بخش تمرین و مسابقه با تمام توان حاضر خواهم شد و نهایت تلاش خود را انجام میدهم. در نهایت هر آنچه خداوند بخواهد رقم خواهد خورد. از مردم عزیز ایران نیز میخواهم مانند همیشه برای ما دعا کنند و انرژی مثبت خود را برایمان بفرستند.
وی در پیامی خطاب به دختران ایران گفت: همیشه خودتان را باور داشته باشید و بدانید که هیچ چیز غیرممکن نیست. شما از پس هر کاری برمیآیید؛ حتی کارهایی که پیش از این انجام نشدهاند. کافی است ابتدا در ذهن خود بپذیرید که توانایی انجام آن را دارید. اگر خداوند توان انجام کاری را به ما نداده بود، هرگز رؤیا و تصور آن را نیز در ذهن ما قرار نمیداد. بنابراین باید ابتدا رؤیاها و آرزوهای خود را باور کنیم و بدانیم که توانایی عملی کردن آنها را داریم.
ملیپوش ووشو تالو کشورمان خاطرنشان ساخت: پس از باور کردن رؤیاها، باید برای رسیدن به آنها بجنگیم و با تمام توان تلاش کنیم. تنها رؤیاپردازی کافی نیست؛ باید در مسیر آن قدم برداشت، تلاش کرد و هر میزان از خودگذشتگی و فداکاری که لازم است انجام داد تا به هدف رسید. نباید اجازه دهیم آرزوهایی که هم توانایی دستیابی به آنها را داشتهایم و هم رویای ما بودهاند، به حسرت تبدیل شوند.
بانوی قهرمان ایران همچنین درباره تقدیم این عنوان به دختران شهید میناب گفت: تمام ایران برای این دختران مظلوم و بیگناه عزادار شدند. از قبل به این موضوع فکر کرده بودم که اگر عنوانی به دست آوردم، آن را به دختران مظلوم و بیدفاع میناب و خانوادههای آنها تقدیم کنم؛ شاید مرهمی باشد بر دل خانوادههای این عزیزان و بدانند که ما این حادثه را فراموش نکردهایم. همچنین در پایان از فدراسیون ووشو، بهویژه رئیس فدراسیون ووشو، مربیان و همه عزیزانی که در این راه موفقیت به من کمک کردند، تشکر و قدردانی میکنم.
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