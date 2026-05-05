تعیین بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری تا پایان اردیبهشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، فضل‌الله رنجبر، با اشاره به برگزاری جلسه مشترک اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، افزود: در این نشست، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گزارشی از وضعیت خسارات وارده به برخی از واحدهای اقتصادی زیرمجموعه و تحت نظر این صندوق ارائه و عنوان کرد که با مساعدت و تلاش همکارانشان در صندوق بازنشستگی کشوری توانستند در ایام جنگ رمضان و تعطیلات نوروز باصدور احکام همه بازنشستگان تحت پوشش این صندوق، حقوق و مزایای مربوطه را نیز به موقع پرداخت کنند.

وی ادامه داد: همچنین اعلام شد که ضرایب مربوط به متناسب‌سازی و افزایش حقوق برای تمامی مستمری‌بگیران یا حقوق‌بگیران تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری به موقع محاسبه و پرداخت شده است.

رنجبر با بیان اینکه در این نشست پس از ارائه نکته نظرات توسط اعضا و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و تبادل‌نظر و گفت‌وگو در این خصوص، تصمیمات خوبی اتخاذ شد؛ در بیان این تصمیمات عنوان کرد؛ از جمله مقرر شد به منظور تجمیع مدیریت و سیاست واحد صندوق‌های بازنشستگی، طرحی از طرف صندوق بازنشستگی کشوری و برخی صندوق‌های دیگر تهیه و با همکاری کمیسیون اجتماعی، به‌عنوان یک اولویت کاری پیگیری شود.

وی همچنین از تصویب تهیه سند توسعه و تعالی صندوق بازنشستگی کشوری در جهت ارتقاء سطح خدمات اعم از معیشتی، رفاهی و درمانی برای بازنشستگان در این جلسه خبر داد و گفت: مقرر شد صندوق بازنشستگی کشوری تسریع لازم را در جهت تهیه این سند و ارائه نسخه‌ای از آن به کمیسیون اجتماعی مجلس داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه مقرر شد جلسات صندوق صندوق کشوری و کمیسیون اجتماعی مجلس به صورت فصلی برگزار شود؛ اضافه کرد: مقرر شد ظرف مدت یک ماه موضوع قریب به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر از بازنشستگان دستگاه‌هایی همانند وزارت کشور و برخی از دستگاه‌های دیگر که در طرح متناسب‌سازی صرفا در سطح یک میلیون تومان یا به نوعی کمتر از مزایای طرح متناسب‌سازی بهره‌مند شده‌اند، با پیگیری رئیس فراکسیون بازنشستگان مجلس و عضویت تعدادی از اعضای کمیسیون و نمایندگان صندوق بازنشستگی کشوری جلسات کارشناسی تشکیل و راهکار مناسب برای حل این مشکل ارائه شود.

رنجبر تصریح کرد: همچنین مقرر و تأکید شد تا پایان اردیبهشت‌ ۱۴۰۵ شرکت برنده مناقصه بیمه تکمیلی بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری تعیین و شروع به کار کند تا هیچ خللی در امر بیمه تکمیلی به وجود نیاید.

وی ادامه داد: مقرر شد با پیگیری رئیس فراکسیون بازنشستگان کشوری و تعدادی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و صندوق بازنشستگی کشوری در موضوع ارتقا سطح بیمه درمانی و حل مشکل بیمه درمانی در جهت تحقق ماده ۸۵ خدمات بیمه درمانی بازنشستگان کمیته کارشناسی تشکیل و نتایج آن به جلسه مشترک کمیسیون اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری ارائه شود؛ ضمن اینکه تاکید شد سازمان امور اداری استخدامی و سازمان برنامه و بودجه هم در این نشست‌ها حضور پیدا کنند.