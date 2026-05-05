به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین بیت‌سیاح اظهار کرد: در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران کلانتری ۱۳ بخش بستان هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه مینی‌بوس مشکوک شده و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی دقیق از خودروی توقیفی مقدار یک تُن و ۴۵۰ کیلوگرم چای خارجی را که به طرز ماهرانه‌ای در نقاط مختلف خودرو جاسازی شده بود، کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دشت‌آزادگان با بیان اینکه این محموله فاقد هرگونه مجوز قانونی و گمرکی بوده است، تصریح کرد: ارزش ریالی این محموله ۱۵ میلیارد ریال بوده که در این رابطه ۲ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

سرهنگ بیت‌سیاح در پایان با اشاره به توقیف خودروی مذکور خاطرنشان کرد: پلیس با تمام توان با پدیده شوم قاچاق که ضربه مستقیمی به اقتصاد کشور وارد می‌کند، مقابله خواهد کرد.