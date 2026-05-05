به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین بیت سیاح ظهر امروز سه شنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی و با هدف جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های ملی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی این فرماندهی با انجام اقدامات اطلاعاتی از وجود یک مرکز دپوی سوخت قاچاق در سطح شهرستان مطلع شدند.

وی افزود: مأموران پلیس پس از هماهنگی با قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی دقیق از آن مکان، مقدار ۳۱ هزار لیتر سوخت از نوع گازوئیل که به صورت غیرقانونی دپو شده بود را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دشت‌آزادگان خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش این محموله قاچاق را بالغ بر ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

سرهنگ بیت سیاح در پایان تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی داده شد.