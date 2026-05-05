  1. استانها
  2. خوزستان
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۰۷

کشف ۳۱ هزار لیتر سوخت قاچاق در دشت‌آزادگان

کشف ۳۱ هزار لیتر سوخت قاچاق در دشت‌آزادگان

اهواز - فرمانده انتظامی دشت‌آزادگان از کشف ۳۱ هزار لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین بیت سیاح ظهر امروز سه شنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی و با هدف جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های ملی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی این فرماندهی با انجام اقدامات اطلاعاتی از وجود یک مرکز دپوی سوخت قاچاق در سطح شهرستان مطلع شدند.

وی افزود: مأموران پلیس پس از هماهنگی با قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی دقیق از آن مکان، مقدار ۳۱ هزار لیتر سوخت از نوع گازوئیل که به صورت غیرقانونی دپو شده بود را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دشت‌آزادگان خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش این محموله قاچاق را بالغ بر ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

سرهنگ بیت سیاح در پایان تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی داده شد.

کد مطلب 6820982

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها