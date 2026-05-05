به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به تأثیر رفتار مصرفکنندگان در مدیریت مصرف برق، اظهار داشت: از میان ۵ میلیون مشترک برق در مناطق گرمسیر کشور، اگر هر مشترک تنها یکی از کولرهای گازی خود را خاموش کند، حدود ۱۰ هزار مگاوات از میزان مصرف برق کاسته خواهد شد.
وی افزود: صرفهجویی در مصرف برق تنها با اقدامات کوچک نیز امکانپذیر است؛ به طوری که اگر هر شهروند تنها یک لامپ اضافی را خاموش کند، برق مورد نیاز تمام کارخانههای سیمان کشور تأمین خواهد شد.
رجبی مشهدی از مردم خواست در ایام گرما با مدیریت مصرف برق، به پایداری شبکه و تأمین انرژی مطمئن برای همه مشترکان کمک کنند.
نظر شما