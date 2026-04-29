 معاون برق و انرژی وزارت نیرو: ۱۴ مگاپروژه در دست اجرا داریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی معاون برق و انرژی وزارت نیرو با تشریح برنامههای صنعت برق برای تامین برق پایدار و عبور مطمئن از تابستان امسال اعلام کرد: ۱۴ مگاپروژه در دست اجرا داریم که در بخش نیروگاه های حرارتی تا ۳۰۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاههای کشور اضافه خواهد شد.
رجبی مشهدی گفت: ظرفیت تجدیدپذیرها با رشدی بیسابقه چهار برابر دورههای گذشته افزایش یافته، علاوه بر این هوشمندسازی مصرف سرعت گرفته و با همکاری مردم، میزان محدودیتهای تابستان نسبت به سال گذشته کاهش خواهد یافت.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به برنامههای گسترده در حوزه تولید و مدیریت مصرف برق گفت: در حال حاضر ۱۴ مگاپروژه در دست اجرا داریم که بر اساس برنامهریزیها، در حوزه نیروگاههای حرارتی نزدیک به ۳ هزار مگاوات ظرفیت جدید تا پیش از پیک تابستان وارد مدار خواهد شد.
وی توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را یکی از محورهای اصلی سیاستهای دولت عنوان کرد و افزود: در این دوره، اقدامات بسیار جدی برای رشد ظرفیت تجدیدپذیرها انجام شده است و ظرفیت تجدیدپذیرها به ۴۵۰۰ مگاوات رسیده و طبق برنامه، تا تابستان امسال به ۷ هزار مگاوات خواهد رسید؛ رقمی که عملکرد این دولت را در حوزه تجدیدپذیرها چهار برابر مجموع عملکرد دولتهای پیشین میکند.
رجبیمشهدی در بخش دیگری از سخنان خود به پیشرفت اقدامات هوشمندسازی اشاره کرد و گفت: در حوزه کنترل و مدیریت مشترکان پرمصرف، نصب بیش از ۷ میلیون کنتور هوشمند انجام شده است که گفتنی است: تنها در این دوره، میزان نصب کنتورهای هوشمند دو برابر کل اقداماتی است که پیش از آغاز به کار دولت فعلی صورت گرفته بود.
وی با اشاره به اجرای برنامههای فرهنگی و اجتماعی مدیریت مصرف در تابستان گذشته اظهار داشت: اجرای پویش ۲۵ درجه و طرح ملی سبا ویژه بانوان و دانشآموزان بستری برای ارتقای فرهنگ مصرف و مشارکت اجتماعی در مدیریت تقاضا ایجاد کرده است.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو درباره وضعیت شبکه برق در تابستان پیشرو افزود: با اتکا به ظرفیتهای جدید تولید، رشد تجدیدپذیرها و برنامههای مدیریت مصرف، تلاش میکنیم محدودیتهای برق نسبت به سال گذشته کاهش یابد. هرچند نمیتوان بهطور مطلق از نبود خاموشی سخن گفت، اما با همراهی مردم میتوانیم تابستان را با شرایط بهتری پشت سر بگذاریم.
