۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۴۳

برداشت جو از ۴ هزار هکتار مزارع گرمسار آغاز شد

گرمسار- مدیر جهاد کشاورزی گرمسار از آغاز برداشت محصول جو در چهار هزار هکتار از مزارع شهرستان خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود متوسط عملکرد جو در سال زراعی جاری نسبت به سال‌ قبل افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جورابلو بعد از ظهر سه شنبه در بازدید مزارع گرمسار از آغاز برداشت محصول جو این شهرستان خبر داد و بیان کرد: هم اکنون اکیپ های نظارت بر برداشت در مزارع حضور دارند.

وی با تاکید بر اینکه کارشناسان مجرب نظام مهندسی کشاورزی در کنار کشاورزان هستند، افزود: طبق برآورد کارشناسان برای سال زراعی جاری متوسط عملکرد کاشت جو بیش از سال های گذشته است.

مدیر جهاد کشاورزی گرمسار سطح کاشت محصول جو این شهرستان را چهار هزار هکتار برشمرد و تصریح کرد: بیشترین رقم کاشته شده گوهران و بهرخ است.

جورابلو اظهار داشت: بیشترین مصرف جو کاشته شده در مزارع گرمسار برای تعلیف دام و صنعت خوراک دام مورد استفاده قرار می گیرد.

وی ادامه داد: کارشناسان مجرب جهاد کشاورزی همچنین بر کار کمباین ها نیز نظارت دارند تا کار برداشت به خوبی انجام شود.

