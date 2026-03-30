خسارت به ۵۰۰ هکتار بخش کشاورزی گرمسار؛ سیلاب تلفات انسانی نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، علی جورابلو ظهر دوشنبه در بازدید بخش کشاورزی گرمسار از برآورد اولیه میزان خسارت سیلاب و بارندگی های اخیر به زیر ساخت های کشاورزی این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: میزان خسارات ۲۵۱ میلیارد تومان ارزیابی شده است.

وی ادامه داد: در بارندگی های اخیر رگبار، طغیان رودخانه و جاری شدن سیلاب در بخش هایی از شهرستان گرمسار باعث آسیب به زمین های کشاورزی و دامداری ها شد.

مدیر جهاد کشاورزی گرمسار میزان برآورد اولیه خسارت را ۵۰۰ هکتار اعلام کرد و اظهار داشت: این شامل مزارع، باغات و تأسیسات کشاورزی و راه های روستایی می شود.

جورابلو با اشاره به اینکه ارزیابی از ساعات اولیه وقوع سیل در شهرستان آغاز شده است، تصریح کرد: این تحقیق و بررسی ها همچنان ادامه دار است.

وی افزود: تلفات انسانی در سیلاب اخیر مشاهده نشده است و پرداخت خسارت به این واحدها از طریق مراجع مربوط پیگیری می شود.