آغاز لیگ برتر بوکس بزرگسالان با حضور ۱۱ تیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون بوکس، هفته نخست مسابقات لیگ برتر بوکس مردان (بزرگسالان) باشگاههای کشور، یادواره شهدای گرانقدر جنگ رمضان، روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشتماه در مجموعه ورزشی شیرودی و در سالن بوکس شهید همت فدراسیون بوکس برگزار خواهد شد.
در این دوره از رقابتها ۱۱ تیم شامل باشگاه سبلان اردبیل، اکسین آمل، خانه قهرمان آذربایجان، نیروی زمینی، دلاوران قم، کاپیتان تهران، رعد پدافند ارتش، شاهین تهران، هیات بوکس خراسان، هیات بوکس گیلان و هیات بوکس یزد حضور دارند.
طبق برنامه ریزی انجام شده از سوی سازمان لیگ فدراسیون بوکس، دیدارهای لیگ برتر به صورت هفتگی برگزار خواهد شد و هر هفته دو تیم در چارچوب این رقابتها به مصاف یکدیگر میروند.
