به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیهوکیلی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست ستاد راهبری طرح پزشک خانواده استان مرکزی اظهار کرد: پرونده الکترونیک سلامت با ثبت سوابق پزشکی و تداوم ارتباط پزشک و بیمار، دقت تشخیص را افزایش و خطاهای پزشکی را کاهش میدهد.
وی افزود: رویکرد اصلی پزشک خانواده باید تغییر تمرکز از درمانمحوری به پیشگیری و مراقبت مستمر برای کاهش هزینهها و ارتقای سلامت پایدار باشد.
زندیه وکیلی تصریح کرد: اجرای آزمایشی طرح پزشک خانواده در کشور، فرصتی برای ارزیابی میدانی و رفع نواقص احتمالی است.
وی ادامه داد: موفقیت این مرحله نیازمند بررسی دقیق چالشها و اصلاح فرآیندهای اجرایی پیش از توسعه کامل طرح خواهد بود.
استاندار مرکزی تاکید کرد: با وجود چارچوب یکسان کشوری، اجرای خلاقانه و هماهنگ طرح در شهرستانها میتواند استان مرکزی را به الگویی موفق در پزشک خانواده تبدیل کند.
وی افزود: این طرح نباید به فرآیندی اداری محدود شده و باید به تقویت ارتباط پایدار پزشک و خانواده و مدیریت خدمات درمانی منجر شود.
زندیه وکیلی بیان کرد: در مناطق روستایی ساختار موجود به اهداف طرح نزدیکتر است، اما اجرای آن در شهرها باید بدون ایجاد محدودیت و اجبار برای مردم انجام شود.
وی گفت: همراهی مردم با پزشک خانواده زمانی محقق میشود که مزایای آن، از جمله دسترسی دقیقتر به خدمات تخصصی و حفظ سوابق سلامت، بهصورت ملموس مشاهده شود که نیازمند ثبات پزشکان و تداوم ارتباط با بیماران است.
استاندار مرکزی بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای برنامه تاکید کرد و گفت: باید سازوکاری ایجاد شود که ارتباط مردم با پزشکان مورد اعتمادشان در چارچوبی پایدار و هدفمند ادامه یابد.
وی گفت: با وجود محدودیتهای مالی و زیرساختی، تحقق حداقل ۲۰ درصد پیشرفت در مرحله آزمایشی میتواند زمینهساز تحول بنیادین در نظام سلامت باشد.
زندیه وکیلی تصریح کرد: اجرای پزشک خانواده باید با مدیریت منابع مالی و هماهنگی میان بیمههای پایه، بهویژه بیمه سلامت و تامین اجتماعی، همراه باشد تا ضمن جلوگیری از افزایش مطالبات معوق، مردم با فرآیندهای پیچیده اداری مواجه نشوند.
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