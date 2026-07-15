روزنامه صهیونیستی: اسرائیل در حال فروپاشی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آوی اشکنازی، نویسنده صهیونیست در مقاله‌ای که در روزنامه عبری زبان «معاریو» منتشر شده، نوشت که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی کنترل خود را از دست داده است».

وی هشدار داد که سیاست‌های کابینه کنونی، رژیم اسرائیل را به سمت فروپاشی نهادهای امنیتی و سیاسی سوق می‌دهد.

اشکنازی اظهار داشت که تحولات سرزمین‌های اشغالی، چیزی کمتر از فرآیند نابودی نهادهای کابینه، فقدان امنیت و خلأ ارزش‌های آن نیست.

وی افزود اگر کابینه اسرائیل یک انسان بود، به دلیل وضعیت فروپاشیده جسمانی باید به «بخش مراقبت‌های ویژه (ICU)» در یکی از بهترین بیمارستان ها منتقل می‌شد.

این نویسنده بر این باور است که کابینه صهیونیستی، ارکان حاکمیتی اسرائیل از جمله ارتش، دستگاه‌ های امنیتی، قوه قضاییه و رسانه‌ها را نادیده می‌گیرد.

این مقاله با انتقاد از معافیت دانش آموزان مدارس تلمودی از خدمت نظامی اجباری که با وجود هشدارهای «ایال زامیر» رئیس ستاد ارتش درباره پیامدهای این اقدام بر ارتش ورت می‌گیرد، به یک پرونده جنجالی دیگر اشاره کرد که شامل معافیت «الیور آزاریا» نظامی صهیونیست از مجازات به دلیل قتل شهید «عبد الفتاح الشریف» در الخلیل می شود. اشکنازی افزود که پیشنهاد عفو و حذف سوابق کیفری این نظامی در حالی مطرح می شود که وی مسئولیت خود در این اقدام را نپذیرفته و نسبت به انجام آن ابراز پشیمانی نکرده است.

نویسنده همچنین به «هرج‌ومرج» در مدیریت پرونده‌های امنیتی اشاره کرد و از تصمیم «مری ریگیو» وزیر حمل‌ونقل مبنی بر ممنوعیت فرود هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی در فرودگاه بن‌گوریون انتقاد کرد.

وی همچنین به اختلافات داخل کابینه رژیم صهیونیستی در مورد بودجه بازسازی و توانبخشی نظامیان مجروح ارتش اشاره و تاکید کرد که این اختلافات در شرایطی تشدید می‌شود که تل آویو در چندین جبهه در حال جنگ است.

اشکنازی در پایان مقاله خود هشدار داد که رژیم اسرائیل در مرحله‌ای از زوال امنیتی و اخلاقی بی‌سابقه به سر می‌برد.