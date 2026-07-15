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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۹

کمک بیش از ۶۵۶ میلیارد ریال نذورات مردمی برای حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ

کمک بیش از ۶۵۶ میلیارد ریال نذورات مردمی برای حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ

مشهد- مدیرکل نذورات آستان قدس رضوی گفت: مردم نیکوکار، بیش از ۶۵۶ میلیارد ریال برای حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ، مشارکت کردند که نقش مهمی در حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ داشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا اسماعیل‌زاده اظهار کرد: هم‌زمان با تجاوز دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی به کشورمان، مردم مؤمن و نیکوکار بااحساس مسئولیت اجتماعی و روحیه همدلی، از ابتدای راه‌اندازی این نیت تاکنون بیش از ۶۵۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال را به نیت کمک به آسیب‌دیدگان جنگ، در قالب نذر اهدا کردند.

مدیرکل نذورات آستان قدس رضوی با اشاره به نحوه هزینه‌کرد این نذورات افزود: این سرمایه مردمی باهدف پاسخگویی به نیازهای فوری و همچنین حمایت‌های بلندمدت از خانواده‌های آسیب‌دیده، با همکاری بنیاد کرامت رضوی و بنیاد رضوی در بخش‌های مختلف خدماتی، درمانی، فرهنگی و عمرانی اختصاص‌یافته است.

وی بیان کرد: در این راستا، ۱۰ میلیارد تومان برای تهیه و توزیع بسته‌های معیشتی میان خانواده‌های آسیب‌دیده، ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به اجرای طرح «نذر شفا» و برپایی اردوهای سلامت‌محور اختصاص‌یافته تا خدمات درمانی و پزشکی موردنیاز در مناطق هدف ارائه شود.

اسماعیل‌زاده ادامه داد: برای حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار شهدا و جانبازان جنگ که یکی از اولویت‌های این نذورات است، ۳ میلیارد تومان مساعدت در نظر گرفته شده همچنین ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برای اجرای طرح زیارتی «مهر درخشان» و اعزام خانواده‌های مشمول به زیارت حرم مطهر رضوی اختصاص‌یافته است.

مدیرکل نذورات آستان قدس رضوی با اشاره به سایر اقدامات انجام‌شده گفت: ۳ میلیارد تومان نیز برای توسعه خدمات «مرکز مشاوره مهر رضوی» هزینه شد تا خدمات تخصصی مشاوره و حمایت‌های روان‌شناختی در اختیار آسیب‌دیدگان و خانواده‌های آنان قرار گیرد.

وی افزود: برپایی ایستگاه‌های صلواتی در گلزار شهدا و نقاط مختلف شهر با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان همچنین ۲ میلیارد تومان برای اعزام گروه‌های آموزشی و تربیتی کودک‌ونوجوان باهدف ارائه خدمات فرهنگی و آموزشی به مناطق آسیب‌دیده از محل نذورات به همت بنیاد کرامت رضوی اختصاص‌یافته است.

اسماعیل زاده خاطرنشان کرد: بخشی از این نذورات نیز برای اجرای طرح‌های ماندگار از جمله ساخت مقبره شهدا و ساخت مدرسه در مناطق موردنیاز پیش‌بینی شده است تا علاوه بر پاسخ به نیازهای امروز، یاد و فرهنگ ایثار و مقاومت در قالب زیرساخت‌های ماندگار نیز حفظ و تقویت شود.

کد مطلب 6888916

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