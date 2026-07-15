به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا اسماعیلزاده اظهار کرد: همزمان با تجاوز دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی به کشورمان، مردم مؤمن و نیکوکار بااحساس مسئولیت اجتماعی و روحیه همدلی، از ابتدای راهاندازی این نیت تاکنون بیش از ۶۵۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال را به نیت کمک به آسیبدیدگان جنگ، در قالب نذر اهدا کردند.
مدیرکل نذورات آستان قدس رضوی با اشاره به نحوه هزینهکرد این نذورات افزود: این سرمایه مردمی باهدف پاسخگویی به نیازهای فوری و همچنین حمایتهای بلندمدت از خانوادههای آسیبدیده، با همکاری بنیاد کرامت رضوی و بنیاد رضوی در بخشهای مختلف خدماتی، درمانی، فرهنگی و عمرانی اختصاصیافته است.
وی بیان کرد: در این راستا، ۱۰ میلیارد تومان برای تهیه و توزیع بستههای معیشتی میان خانوادههای آسیبدیده، ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به اجرای طرح «نذر شفا» و برپایی اردوهای سلامتمحور اختصاصیافته تا خدمات درمانی و پزشکی موردنیاز در مناطق هدف ارائه شود.
اسماعیلزاده ادامه داد: برای حمایت از خانوادههای کمبرخوردار شهدا و جانبازان جنگ که یکی از اولویتهای این نذورات است، ۳ میلیارد تومان مساعدت در نظر گرفته شده همچنین ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برای اجرای طرح زیارتی «مهر درخشان» و اعزام خانوادههای مشمول به زیارت حرم مطهر رضوی اختصاصیافته است.
مدیرکل نذورات آستان قدس رضوی با اشاره به سایر اقدامات انجامشده گفت: ۳ میلیارد تومان نیز برای توسعه خدمات «مرکز مشاوره مهر رضوی» هزینه شد تا خدمات تخصصی مشاوره و حمایتهای روانشناختی در اختیار آسیبدیدگان و خانوادههای آنان قرار گیرد.
وی افزود: برپایی ایستگاههای صلواتی در گلزار شهدا و نقاط مختلف شهر با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان همچنین ۲ میلیارد تومان برای اعزام گروههای آموزشی و تربیتی کودکونوجوان باهدف ارائه خدمات فرهنگی و آموزشی به مناطق آسیبدیده از محل نذورات به همت بنیاد کرامت رضوی اختصاصیافته است.
اسماعیل زاده خاطرنشان کرد: بخشی از این نذورات نیز برای اجرای طرحهای ماندگار از جمله ساخت مقبره شهدا و ساخت مدرسه در مناطق موردنیاز پیشبینی شده است تا علاوه بر پاسخ به نیازهای امروز، یاد و فرهنگ ایثار و مقاومت در قالب زیرساختهای ماندگار نیز حفظ و تقویت شود.
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