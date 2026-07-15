۲۸۶ سالن ورزشی ادارات زنجان در خدمت ورزش همگانی قرار می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، کاوه حقیقی ظهر چهارشنبه در جلسه ویژه رابطان و نمایندگان ورزش دستگاه های اجرایی استان زنجان، با اشاره به ظرفیت قابل توجه اماکن ورزشی در بخش دولتی، اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۲۸۶ سالن ورزشی در دستگاه های اجرایی استان وجود دارد که انتظار میرود مدیران با اختصاص بخشی از این ظرفیت، امکان بهره مندی کارکنان و شهروندان از برنامه های ورزش همگانی را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه هماکنون ۴۰ ایستگاه ورزش همگانی در استان فعال است، افزود: با وجود اقدامات انجام شده، این تعداد پاسخگوی نیاز جمعیت استان نبوده و ضروری است تجهیزات و فضاهای بیشتری در اختیار هیئت ورزش همگانی قرار گیرد.

حقیقی با تأکید بر اینکه استفاده از سالنهای ورزشی در ساعات مشخص، خللی در روند کاری دستگاهها ایجاد نمی کند، ادامه داد: در زمان هایی که کارکنان از این فضاها استفاده نمی کنند، سالن ها می توانند با مدیریت هیئت ورزش همگانی در اختیار عموم شهروندان قرار گیرند و مسئولیت نگهداری و مسائل حقوقی نیز بر عهده مجریان طرح خواهد بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری زنجان، ورزش همگانی را عاملی کلیدی در ارتقای سلامت جامعه دانست و خاطرنشان کرد: توسعه ورزش همگانی نقشی مؤثر در افزایش نشاط اجتماعی، تقویت سرمایه اجتماعی و پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر دارد که تحقق آن نیازمند همافزایی همه دستگاههای اجرایی است.

حقیقی در ادامه از اجرای پایلوت طرح پایش سلامت کارکنان دولت در استان خبر داد و گفت: این طرح بهصورت آزمایشی در استانداری، اداره کل ورزش و جوانان و سازمان مدیریت و برنامهریزی آغاز شده و با استقبال وزارت کشور نیز روبهرو شده است. بر اساس این طرح، کارکنان از نظر وضعیت جسمانی، ساختار قامتی، فشار خون، قند خون، آمادگی جسمانی و دیگر شاخص های سلامت مورد سنجش قرار میگیرند و در صورت نیاز، خدمات مشاورهای، برنامه های اصلاحی و ارجاع به مراکز درمانی برای آنها پیش بینی شده است.

وی هدف غایی این طرح را تربیت نیروی انسانی سالم و افزایش بهرهوری در دستگاههای اجرایی عنوان کرد و افزود: انتظار داریم با همکاری رابطان ورزش ادارات، این طرح در تمامی دستگاههای استان اجرایی شود تا گامی مؤثر در ارتقای سلامت کارکنان و در نهایت سلامت جامعه برداشته شود.

معاون استاندار زنجان از شهرداری ها نیز خواست تا در تأمین بخشی از هزینه های اجرای برنامههای ورزش همگانی مشارکت کنند و یادآور شد: در بسیاری از استانها، شهرداریها نقش فعالی در این حوزه ایفا میکنند و انتظار میرود در زنجان نیز از این ظرفیت برای توسعه هرچه بیشتر ورزش همگانی بهره گرفته شود.