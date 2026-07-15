ضریب نفوذ بذر گواهی شده گندم آبی۹۰ درصد افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر کرامتی ظهر چهارشنبه خرید کمیته فنی بذر استان، عملیات برداشت و خرید بذر گندم و جو از مزارع تولید بذر استان در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ با نظارت دقیق کمیته فنی بذر استان آغاز شده است. این اقدام در راستای تأمین نهاده باکیفیت و ارتقای امنیت غذایی کشاورزان استان صورت میگیرد.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان زنجان با اشاره به ابعاد این طرح عظیم کشاورزی تصریح کرد: در سال زراعی جاری، مجموعاً بیش از ۱۵ هزار هکتار از اراضی استان به تولید بذر گندم اختصاص یافته است که این سطح شامل ۸۹۰ هکتار گندم آبی و ۱۴ هزار و ۱۱۰ هکتار گندم دیم میشود. این مزارع در ۸ رقم آبی و ۱۵ رقم دیم و در سه طبقه بذری پرورشی، مادری و گواهیشده تحت نظارت مستمر واحد تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و واحد زراعت سازمان قرار داشتهاند.

کرامتی در خصوص تولید بذر جو نیز افزود: در بخش جو نیز ۶۶۹ هکتار مزارع تولید بذر شامل ۲۰۶ هکتار آبی و ۴۶۳ هکتار دیم در قالب ۵ رقم آبی و ۶ رقم دیم در طبقات بذری یادشده، مراحل نظارتی را طی کرده و اکنون آماده برداشت و خرید هستند.

وی با اشاره به روند مطلوب خرید بذر، خاطرنشان کرد: فرآیند خرید بذر تولیدی این مزارع توسط ۱۱ واحد فعال و دارای مجوز تولید بذر در استان در حال انجام است و تاکنون ۱,۵۰۰ تن بذر گندم و جو خریداری شده است.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان زنجان در پایان با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای تأمین نیاز بذر کشاورزان برای سال زراعی آینده، ابراز امیدواری کرد: پیشبینی میشود در مجموع حدود ۱۸ هزار تن بذر گندم (۱۴ هزار تن دیم و ۴ هزار تن آبی) و ۱,۵۰۰ تن بذر جو (۸۰۰ تن دیم و ۷۰۰ تن آبی) تولید و جهت کشت در اختیار کشاورزان سختکوش استان قرار گیرد.

کرامتی تأکید کرد: با این تولید و توزیع بذر در استان، ضریب نفوذ بذر گواهیشده گندم آبی به بیش از ۹۰ درصد و در گندم دیم به بیش از ۳۵ درصد خواهد رسید که گام مهمی در جهت خودکفایی و ارتقای امنیت غذایی استان محسوب میشود.