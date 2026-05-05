به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، صبح سهشنبه ۱۵ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در نشست مشترک با رئیس و اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تشریح مهمترین برنامهها و سیاستهای این وزارتخانه در حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، بر ضرورت تقویت همبستگی ملی، حمایت از فعالان اقتصادی و استفاده از ظرفیتهای فرهنگی کشور در شرایط جدید تاکید کرد.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به ظرفیتهای گسترده موزهای کشور گفت: در حال حاضر بیش از ۸۰۰ موزه در کشور فعال هستند و مجموعههایی مانند سعدآباد، گلستان و نیاوران از مهمترین نمادهای فرهنگی و تاریخی تهران به شمار میروند.
او افزود: در مجموعه سعدآباد اقدامات متعددی در حال انجام است که راهاندازی موزه قرآن از جمله مهمترین این اقدامات محسوب میشود و برنامههای فرهنگی تازهای نیز برای ارتقای کارکردهای این مجموعه تاریخی در دستور کار قرار دارد.
صالحیامیری با اشاره به برنامههای فرهنگی و بینالمللی مرتبط با رویداد میناب اظهار کرد: مجموعهای از برنامههای فرهنگی، هنری و پژوهشی برای معرفی ابعاد این رویداد در سطح ملی و بینالمللی طراحی شده است و ایجاد موزه میناب، تولید آثار سینمایی و موسیقایی، طراحی برنامههای فرهنگی و آموزشی، ثبت روز ملی میناب و تدوین پروندههای حقوقی و پژوهشی از جمله محورهای این برنامه جامع است، مجموعه سعدآباد به دلیل جایگاه فرهنگی و حضور مستمر گردشگران داخلی و خارجی، ظرفیت مناسبی برای معرفی روایتهای تاریخی و فرهنگی ایران در سطح بینالمللی دارد.
صالحیامیری در ادامه سخنان خود، انسجام و همدلی ملی شکلگرفته در ماههای اخیر را یکی از مهمترین ظرفیتهای کشور دانست و گفت: سرمایه اجتماعی و همراهی مردم، مهمترین پشتوانه برای عبور موفق از شرایط دشوار و حرکت به سمت ثبات و توسعه است.
وی با تاکید بر ضرورت هماهنگی میان دولت، مجلس و سایر نهادها افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همافزایی، گفتوگوی ملی و تصمیمگیریهای مشترک برای مدیریت مسائل کشور هستیم.
صالحیامیری با اشاره به ثبت ۲۹ میلیون و ۷۰۳ هزار سفر نوروزی در کشور گفت: سفرهای نوروزی امسال بیش از آنکه ماهیت تفریحی داشته باشند، جلوهای از همبستگی اجتماعی، حضور در کنار خانواده و تقویت ارتباطات انسانی بودند و حدود پنج میلیون نفر از هموطنان در ایام نوروز به روستاها سفر کردند که این موضوع ظرفیت ارزشمندی برای رونق اقتصاد روستایی، توسعه صنایعدستی و تقویت گردشگری بومی ایجاد کرده است.
وزیر میراثفرهنگی با تاکید بر اهمیت صنعت گردشگری در اقتصاد کشور اظهار کرد: حمایت از فعالان گردشگری، به معنای حمایت از اشتغال، تولید و آرامش اجتماعی است.
وی از بررسی مجموعهای از بستههای حمایتی در دولت خبر داد و گفت: پیشنهادهایی همچون معافیت موقت مالیاتی، حمایت بیمهای و تسهیل در بازپرداخت تعهدات بانکی برای فعالان حوزه گردشگری و مراکز اقامتی در حال پیگیری است.
