  1. استانها
  2. همدان
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۵۸

گردشگری روستایی محور رونق اقتصادی و مهاجرت معکوس در همدان

گردشگری روستایی محور رونق اقتصادی و مهاجرت معکوس در همدان

همدان- توسعه گردشگری روستایی به عنوان یکی از محورهای مهم ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و تقویت مهاجرت معکوس در دیدار استاندار همدان با معاون رئیس‌جمهور مورد توجه قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری شمسی در دیدار با عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، مهم‌ترین مسائل، ظرفیت‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای روستاهای استان را بررسی کرد.

در این نشست، اجرای طرح‌های هادی روستایی و تسریع در توسعه زیرساخت‌های عمرانی، خدماتی و رفاهی در روستاها مورد تأکید قرار گرفت و راهکارهای ارتقای کیفیت زندگی روستاییان و تقویت خدمات عمومی در مناطق روستایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

استاندار همدان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده روستاهای استان همدان در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری، صنایع‌دستی و تولید، بر لزوم بهره‌گیری حداکثری از این توانمندی‌ها در مسیر توسعه و پیشرفت استان تأکید کرد.

در ادامه این دیدار، توسعه گردشگری روستایی به عنوان یکی از محورهای مهم ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و تقویت مهاجرت معکوس مورد توجه قرار گرفت و بر حمایت از طرح‌های بوم‌گردی، تقویت زیرساخت‌های گردشگری و معرفی ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی روستاهای استان تأکید شد.

همچنین موضوع مسکن محرومان و مسکن روستایی، تأمین اعتبارات لازم، تسهیل روند اجرای پروژه‌های ساخت و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی روستایی و حمایت از اقشار کم‌برخوردار مورد بررسی قرار گرفت.

توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و استفاده از ظرفیت روستاها برای ایجاد مزارع و نیروگاه‌های خورشیدی نیز از دیگر محورهای این نشست بود. در این زمینه بر جذب سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و استفاده از توان روستاها در تولید انرژی پاک با هدف ایجاد درآمد پایدار و توسعه اقتصادی تأکید شد.

در پایان این دیدار، دو طرف بر تداوم همکاری‌ها و پیگیری برنامه‌های توسعه‌ای با هدف ارتقای شاخص‌های توسعه روستایی، تحقق عدالت منطقه‌ای و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی در روستاهای استان همدان تأکید کردند.

کد مطلب 6821647

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها