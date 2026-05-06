گردشگری روستایی محور رونق اقتصادی و مهاجرت معکوس در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری شمسی در دیدار با عبدالکریم حسینزاده، معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، مهمترین مسائل، ظرفیتها و برنامههای توسعهای روستاهای استان را بررسی کرد.
در این نشست، اجرای طرحهای هادی روستایی و تسریع در توسعه زیرساختهای عمرانی، خدماتی و رفاهی در روستاها مورد تأکید قرار گرفت و راهکارهای ارتقای کیفیت زندگی روستاییان و تقویت خدمات عمومی در مناطق روستایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
استاندار همدان با اشاره به ظرفیتهای گسترده روستاهای استان همدان در حوزههای کشاورزی، گردشگری، صنایعدستی و تولید، بر لزوم بهرهگیری حداکثری از این توانمندیها در مسیر توسعه و پیشرفت استان تأکید کرد.
در ادامه این دیدار، توسعه گردشگری روستایی به عنوان یکی از محورهای مهم ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و تقویت مهاجرت معکوس مورد توجه قرار گرفت و بر حمایت از طرحهای بومگردی، تقویت زیرساختهای گردشگری و معرفی ظرفیتهای طبیعی، تاریخی و فرهنگی روستاهای استان تأکید شد.
همچنین موضوع مسکن محرومان و مسکن روستایی، تأمین اعتبارات لازم، تسهیل روند اجرای پروژههای ساخت و مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی و حمایت از اقشار کمبرخوردار مورد بررسی قرار گرفت.
توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و استفاده از ظرفیت روستاها برای ایجاد مزارع و نیروگاههای خورشیدی نیز از دیگر محورهای این نشست بود. در این زمینه بر جذب سرمایهگذاری، بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی و استفاده از توان روستاها در تولید انرژی پاک با هدف ایجاد درآمد پایدار و توسعه اقتصادی تأکید شد.
در پایان این دیدار، دو طرف بر تداوم همکاریها و پیگیری برنامههای توسعهای با هدف ارتقای شاخصهای توسعه روستایی، تحقق عدالت منطقهای و تقویت زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی در روستاهای استان همدان تأکید کردند.
