به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم لنگرود، در حاشیه مراسم گرامیداشت شهید خطیب در جمع خبرنگاران به سوال خبرنگار مهر درباره تمهیدات مجلس برای مهار گرانیها و تورم پاسخ داد.
لاهوتی در این خصوص اظهار کرد: «در ابتدا باید بگویم که زمانی که قانون بودجه ۱۴۰۵ تدوین شد، شرایط جنگی نبود و روال طبیعی داشتیم. مبلغی در حدود ۱۳۰۰ همت برای مجموعه کالابر و یارانه در نظر گرفته شده بود.»
وی افزود: «امروز ما جلسهای در سازمان برنامه و بودجه و با حضور اعضای کمیسیون برنامه مجلس شورای اسلامی داشتیم. بنا بر این است که سقف کالا برگ و یارانهها را برای این مدتی که جنگ داشتیم، تغییر دهیم.»
لاهوتی با بیان اینکه خوشبختانه کالا به اندازه کافی در کشور وجود دارد و کمبود کالاهای اساسی نداریم، به توطئههای دشمن اشاره کرد و گفت: «در جنگ، استراتژی دشمن آمریکایی نظامی بود و در دو هفته اخیر به سمت محاصره اقتصادی حرکت کرده است. لذا باید تدبیر کنیم تا انشالله به امید خدا بتوانیم شرایط معیشت را برای همه مردم در شرایط مناسب قرار دهیم.»
