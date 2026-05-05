۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۱۳

تمهیدات مجلس برای مهار گرانی‌ها و تورم

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه خوشبختانه کالا به اندازه کافی در کشور وجود دارد و کمبود کالاهای اساسی نداریم، تمهیدات مجلس برای مهار گرانی‌ها و تورم را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم لنگرود، در حاشیه مراسم گرامیداشت شهید خطیب در جمع خبرنگاران به سوال خبرنگار مهر درباره تمهیدات مجلس برای مهار گرانی‌ها و تورم پاسخ داد.


لاهوتی در این خصوص اظهار کرد: «در ابتدا باید بگویم که زمانی که قانون بودجه ۱۴۰۵ تدوین شد، شرایط جنگی نبود و روال طبیعی داشتیم. مبلغی در حدود ۱۳۰۰ همت برای مجموعه کالابر و یارانه در نظر گرفته شده بود.»

وی افزود: «امروز ما جلسه‌ای در سازمان برنامه و بودجه و با حضور اعضای کمیسیون برنامه مجلس شورای اسلامی داشتیم. بنا بر این است که سقف کالا برگ و یارانه‌ها را برای این مدتی که جنگ داشتیم، تغییر دهیم.»

لاهوتی با بیان اینکه خوشبختانه کالا به اندازه کافی در کشور وجود دارد و کمبود کالاهای اساسی نداریم، به توطئه‌های دشمن اشاره کرد و گفت: «در جنگ، استراتژی دشمن آمریکایی نظامی بود و در دو هفته اخیر به سمت محاصره اقتصادی حرکت کرده است. لذا باید تدبیر کنیم تا انشالله به امید خدا بتوانیم شرایط معیشت را برای همه مردم در شرایط مناسب قرار دهیم.»

رامین عبداله شاهی

