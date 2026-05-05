ابطحی: دیپلماسی بدون پشتیبانی میدان به جایی نخواهد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی ابطحی فعال سیاسی اصلاح طلب و مسئول دفتر رئیس جمهور دولت اصلاحات در مراسم یادبود شهید خطیب در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در طول جنگ به صورت طبیعی انسجام ملی بر اساس محور ایران و سیستم دفاع ملی به عنوان عناصر انسجام آفرین، شکل گرفت، اما حفاظت از این انسجام بسیار مهمتر است.

وی افزود: متاسفانه در حفاظت از ارزش‌های ملی خیلی فعال نیستیم به عنوان مثال حضور شبانه مردم در خیابان‌ها از علائم و عوامل انسجام ملی است اما باید تریبون در اختیار همه مردم باشد و در اختیار جناح خاصی نباشد چرا که این خود باعث انسجام شکنی می‌شود.

در رابطه با عملکرد دستگاه دیپلماسی کشورمان در طول ایام جنگ خاطرنشان کرد: دیپلماسی کشورمان در ادامه میدان در حرکت است و این دو باید در کنار یکدیگر باشند زیرا اگر این دو در کنار یکدیگر نباشند هر دو ابتر می‌شوند و دیپلماسی تنها بدون پشتیبانی میدان به جایی نخواهد رسید و میدان تنها نیز بدون راهگشایی دیپلماسی به ثمر نخواهد رسید.

ابطحی در واکنش به سخنان ترامپ رئیس جمهور آمریکا در رابطه با آنکه می‌خواهد تنگه هرمز را باز کند، اظهار داشت: به دلیل آنکه ترم حافظ و متفاوت سخن می‌گوید، در جامعه جهانی کسی به سخنان ترامپ توجهی نکرده و آن را جدی نمی‌گیرد و نمی‌توان دیدگاه‌های او را در توییتر پیگیری کرد.