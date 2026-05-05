به گزارش خبرنگار مهر، غفور جهانی عصر سه‌شنبه در دومین رویداد فرهنگی و ورزشی «کاپیتان» به یاد زنده‌یاد بهمن صالح‌نیا، با اشاره به خاطرات خود از دوران بازی در این تیم گفت: همه ما شاگردان خلف بهمن صالح‌نیا بودیم و او همواره اخلاق، رفتار و زندگی شخصی بازیکنان را زیر نظر داشت.

این پیشکسوت فوتبال گیلان با گرامیداشت یاد و خاطره پیشکسوتانی همچون نصرت ایراندوست و دیگر بزرگان ملوان که در این مراسم حضور داشتند، اظهار کرد: من از ابتدای فوتبال در رده‌های جوانان، نوجوانان و امید حضور داشتم و از سال ۱۳۴۸ و ۱۳۴۹ در باشگاه ملوان بودم.

وی با اشاره به بازی‌های سخت گذشته افزود: در تخت‌جمشید بازی‌های سختی انجام دادیم و برنده شدیم. یک بار به اهواز رفتیم و تیم ملوان مقام سوم را کسب کرد. آنقدر خوب بازی کردیم که همه مسئولین، از جمله هوشنگ دهداری (رئیس وقت فوتبال تهران) گفتند ملوان حتماً می‌برد.

جهانی با بیان اینکه در آن دوران تیم‌های تاج، صنعت نفت آبادان و استقلال اهواز حضور داشتند، تصریح کرد: مجبور شدند دو تیم را به جای هم قرار دهند؛ استقلال اهواز و ملوان که آبروی فوتبال ایران را حفظ کردند و بازی‌های بسیار خوبی انجام دادیم.

این پیشکسوت ملوان با تأکید بر نقش اخلاقی مربیان قدیم خاطرنشان کرد: فوتبال بزرگان زیادی داشتیم و همه ما شاگردان خلف بودیم، نه شاگردان ناخلف.

وی ادامه داد: مربیان آن دوران هیچ‌گاه بازیکن را فقط در زمین فوتبال نمی‌دیدند، بلکه همه زندگی ما را در نظر داشتند. همیشه ساعت ۱۰ شب برای سرکشی به خوابگاه بازیکنان می‌آمدند و اگر کسی خوابیده بود، خداحافظی می‌کردند. همه جوره بازیکن را تحت نظر داشتند و به اخلاق و رفتار در جامعه توجه می‌کردند.

جهانی با اشاره به خاطره سفری به آرژانتین گفت: در آن سفر، خبرنگاران هلندی و سایر کشورها دور ما جمع شده بودند و از ما سؤال می‌کردند. آن موقع متوجه شدیم که بزرگان ما صرفاً به فوتبال فکر نمی‌کردند، بلکه به کرامت و شخصیت بازیکنان هم اهمیت می‌دادند.

این پیشکسوت فوتبال گیلان در پایان ضمن امیدواری برای تداوم این مسیر اخلاقی و ورزشی، تصریح کرد: امیدوارم همیشه خوش باشید و به بچه‌های خود توجه کنید و ما را هم دعا کنید.