پایان رأفت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در رابطه با بازی ملوان و پرسپولیس که با تساوی یک به یک به پایان رسید، اظهار داشت: تقابل پرسپولیس و ملوان همیشه جذاب بوده و من سابقه بازی در هر دو تیم را دارم و می دانم که چقدر برای هواداران و بازیکنان این دیدار حساس است.

او ادامه داد: بر خلاف شهرهای دیگر که پرسپولیس و استقلال طرفداران زیادی در آن دارند و زمانی که میهمان هم هستند جو ورزشگاه به سود آنها است، در انزلی چنین چیزی نمی‌بینیم و اگر دقت کرده باشید در بازی روز گذشته تمام ورزشگاه در اختیار هواداران ملوان بود و همین موضوع باعث شد تا پرسپولیسی‌ها تمرکز کافی بر بازی نداشته باشند.

یکی از ضعیف‌ترین پرسپولیس‌های چند سال اخیر را شاهد بودیم

پیشکسوت پرسپولیس در رابطه با نحوه بازی این تیم مقابل ملوان گفت: چیزی خاصی از پرسپولیس در این بازی ندیدم و یکی از ضعیف‌ترین پرسپولیس‌های چند فصل اخیر را شاهد بودیم. هر دو تیم بازی متعادلی داشتند و خیلی کم به سمت دروازه‌ها هجوم می‌بردند؛ با این حال ملوان بهتر از پرسپولیس بود و یکی، دو موقعیت ۱۰۰ درصدی گل داشتند که اگر مهاجمان این تیم دقت می‌کردند می‌توانستند یک پیروزی خانگی را برای تیم خود به ارمغان بیاورند.

رأفت افزود: تعداد پاس‌های سالمی که بازیکنان به هم می‌دادند بسیار پایین بود و در کل فوتبال تماشاگرپسندی را شاهد نبودیم. بی برنامه بودن از نحوه بازی هر دو تیم مشخص بود و به نظرم هوادارانی که در ورزشگاه حضور داشتند از آمدن خود پشیمان شدند چون بازی بسیار کسل کننده بود.

پرسپولیس، استقلال و سپاهان همیشه مدعی قهرمانی بوده‌اند

کارشناس فوتبال در پاسخ به این سوال که پرسپولیس با این تساوی، دو امتیاز مهم را از دست داد و امکان دارد کار برای شاگردان گل محمدی در ادامه مسیر برای کسب عنوان قهرمانی سخت شود، بیان کرد: زود است که بخواهیم در مورد قهرمانی صحبت کنیم. پرسپولیس در سال‌های اخیر نشان داده که همیشه جز مدعیان اصلی است و در فصل گذشته هم با اینکه امید کمی برای قهرمانی داشت اما دیدید که در هفته‌های پایانی ورق به سود این تیم برگشت و توانستند عنوان قهرمانی را تصاحب کنند.

او ادامه داد: در کنار پرسپولیس، استقلال تهران و سپاهان اصفهان هم مدعی هستند و نباید از کنار اسم این دو تیم به راحتی عبور کرد. تعطیلی مداوم مسابقات لیگ برتر باعث لطمه زدن به تیم‌ها شده است، سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال باید طوری برنامه ریزی داشته باشند که همه تیم‌ها بتوانند تعداد بازی‌های برابری را در یک ماه انجام دهند. این شرایط باعث دور شدن فوتبال ایران از سطح حرفه‌ای خواهد شد و در یکی، دو سال اخیر هم کشورهای حوزه خلیج فارس سرمایه گذاری وسیعی برای فوتبال انجام داده‌اند و همین موضوع باعث شده تا لیگ ایران از لحاظ رده بندی در AFC هم پایین‌تر لیگ این کشورها قرار گیرد.

چه اشکالی دارد که بازیکنان تخم مرغ و سیب زمینی بخورند؟

رأفت در مورد حاشیه اخیر در اردوی تیم پرسپولیس و اینکه گفته می‌شود بازیکنان و اعضای این تیم پیش از سفر به انزلی برای وعده غذایی از تخم مرغ و سیب زمینی استفاده کرده‌اند، خاطر نشان کرد: مگر چه اشکالی دارد که بازیکن یک روز تخم مرغ و سیب زمینی بخورد؟ این صحبت‌ها را باید کنار گذاشت و به موفقیت تیم فکر کرد. تاکنون صحبتی از بازیکنان این تیم نشنیده‌ام که در رابطه با این موضوع اعتراض داشته باشند اما باید مدیران باشگاه هم شرایطی را برای اعضای تیم فراهم کنند تا شاهد چنین حاشیه‌هایی برای تیم بزرگ پرسپولیس نباشیم.

کارشناس فوتبال در رابطه با دیدار هفته نهم تیم پرسپولیس مقابل صنعت نفت آبادان گفت: مردم آبادان هم همانند مردم انزلی فوتبالدوست هستند و همیشه از تیم خود حمایت می‌کنند. با این حال این بازی در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود که می‌تواند شرایط بهتری را برای پرسپولیس در جهت حضور هواداران این تیم فراهم کند. آبادان مردم خونگرمی دارد که متأسفانه تیم‌های جنوبی کشور در این فصل نتوانسته‌اند نتایج خوبی را کسب کنند و امیدوارم شرایط این تیم‌ها در جدول بهتر شود.