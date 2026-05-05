  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۴۸

در تداوم اعزام زائران؛ صدور بیش از ۲۹ هزار ویزای حج با همکاری عربستان

در تداوم اعزام زائران؛ صدور بیش از ۲۹ هزار ویزای حج با همکاری عربستان

با شتاب گرفتن روند اعزام زائران ایرانی به سرزمین وحی و در پی پیگیری‌های مستمر، بخش عمده ویزاهای حج تمتع صادر شد و همکاری کشور میزبان نقش مهمی در تسریع این فرآیند داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، با پیگیری‌های مستمر دفتر نمایندگی سازمان حج و زیارت در عربستان، تاکنون ۲۹ هزار و ۳۲۶ ویزای حج تمتع برای زائران ایرانی صادر شده است.

روند اخذ باقی‌مانده ویزاها نیز همزمان با ادامه اعزام کاروان‌ها، با جدیت در حال انجام است.

در این مسیر، همکاری و همراهی مسئولان وزارت حج و عمره عربستان از جمله دکتر عبدالفتاح مشاط، جانشین وزیر، و دکتر الحسن مناخره، معاون امور بین‌الملل، نقش مؤثری در تسریع صدور ویزاها داشته است.

گفتنی است تاکنون حدود ۴۰ درصد از زائران ایرانی وارد سرزمین وحی شده‌اند و روند اعزام‌ها به‌صورت منظم ادامه دارد.

کد مطلب 6821311
محمد رضازاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها