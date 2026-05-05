در تداوم اعزام زائران؛ صدور بیش از ۲۹ هزار ویزای حج با همکاری عربستان

به گزارش خبرنگار مهر، با پیگیریهای مستمر دفتر نمایندگی سازمان حج و زیارت در عربستان، تاکنون ۲۹ هزار و ۳۲۶ ویزای حج تمتع برای زائران ایرانی صادر شده است.
روند اخذ باقیمانده ویزاها نیز همزمان با ادامه اعزام کاروانها، با جدیت در حال انجام است.
در این مسیر، همکاری و همراهی مسئولان وزارت حج و عمره عربستان از جمله دکتر عبدالفتاح مشاط، جانشین وزیر، و دکتر الحسن مناخره، معاون امور بینالملل، نقش مؤثری در تسریع صدور ویزاها داشته است.
گفتنی است تاکنون حدود ۴۰ درصد از زائران ایرانی وارد سرزمین وحی شدهاند و روند اعزامها بهصورت منظم ادامه دارد.
نظر شما