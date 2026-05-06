ظرفیت تولید برق خورشیدی یزد در پایان سال گذشته به ۳۹۳ مگاوات رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس حسینی صبح چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به وظایف این شرکت در حوزه توسعه زیرساخت‌های برق اظهار داشت: توسعه و تقویت زیرساخت‌های برق در تمامی نقاط استان به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد و پروژه‌های حیاتی و ضروری در این زمینه تعریف شده است.

وی افزود: در ایام جنگ رمضان نیز هیچ یک از پروژه‌ها متوقف نشد، بلکه با شتاب بیشتری دنبال شد تا آمادگی لازم برای تأمین برق پایدار فراهم شود.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای استان یزد خاطرنشان کرد: بخشی از این پروژه‌ها باید پیش از پیک بار تابستان سال جاری به بهره‌برداری برسد تا شبکه برق استان با پایداری بیشتری فعالیت کند.

حسینی همچنین به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که به‌طور جدی پیگیری شده، گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه نیروگاه‌های خورشیدی است تا وابستگی به منابع پرریسک کاهش یابد.

وی بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۳۹۳ مگاوات از برق مصرفی استان از طریق نیروگاه‌های خورشیدی تأمین شد و سایر پروژه‌ها نیز همچنان با جدیت در حال پیگیری است.