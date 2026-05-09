۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۵۸

بهره برداری از نیروگاه خورشیدی ۵٠ کیلو واتی در فرودگاه یزد

یزد - مدیرکل فرودگاه‌های استان یزد گفت: نیروگاه خورشیدی ۵٠ کیلو واتی در فرودگاه یزد به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی حمیدپور اظهار داشت: این پروژه در راستای کاهش مصرف انرژی های فسیلی، مدیریت بهینه هزینه های عملیاتی و حرکت به سوی فرودگاه سبز انجام شد.

وی افزود: بر اساس مطالعات فنی و اقتصادی انجام شده، ظرفیت ۵٠ کیلو واتی این نیروگاه متناسب با الگوی مصرف برق فرودگاه بین المللی یزد طراحی شده و در روند اجرای زیر ساخت آن پیش بینی لازم با نگاه آینده نگری برای توسعه لحاظ شده و قابلیت افزایش تا ٢٠٠ کیلو واتی در این پروژه فراهم شده است.

مدیرکل فرودگاه‌های استان یزد دراین زمینه اعلام کرد: عملیات اجرایی این پروژه تقریبا از ابتدای شروع جنگ تحمیلی آغاز شده بود و با وجود تمام سختی‌ها و شرایط بحرانی، روند کار متوقف نشد.

مرتضی حمیدپور همچنین گفت: با بهره‌برداری از این نیروگاه، بخشی از برق مورد نیاز تأسیسات عملیاتی تأمین شد.

گفتنی است این پروژه پس از اخذ مجوزهای ایمنی فرودگاهی و هوانوردی با اعتبارات شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران طراحی و اجرا شده است.

