حسن اکبری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با گرامیداشت هفته زمین پاک با شعار «انرژی پاک، مرهم زخم زمین»، دو پروژه مهم در راستای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و ارتقای زیرساختهای زیستمحیطی در ادارهکل حفاظت محیط زیست استان یزد افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد ادامه داد: نخستین پروژه، سامانه تأمین برق خورشیدی ادارهکل حفاظت محیط زیست یزد با ظرفیت ۱۰ کیلووات و با اعتباری بالغ بر ۷ میلیارد ریال اجرا گردید. این پروژه با هدف کاهش مصرف سوختهای فسیلی، صرفهجویی در هزینههای انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانهای راهاندازی شده است.
اکبری گفت: دومین پروژه نیز، سامانه تأمین برق اضطراری ادارهکل با ظرفیت ۱۵۰ کیلووات و اعتبار ۲۱ میلیارد و ۷۸۰ میلیون ریال است که با هدف تأمین برق پایدار در مواقع قطعی و حفظ تداوم فعالیتهای زیستمحیطی به بهرهبرداری رسیده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد گفت: اجرای این طرحها گامی مؤثر در مسیر تحقق اهداف توسعه پایدار، ترویج فرهنگ استفاده از انرژی پاک و حفاظت از زمین بهعنوان میراث مشترک نسلهاست.
وی ادامه داد: این پروژهها پیام روشنی برای جامعه دارند؛ اینکه حفاظت از زمین تنها با سخن ممکن نیست، بلکه با اقدام، نوآوری و انرژی پاک است که میتوان زخمهای زمین را مرهم نهاد.
نظر شما