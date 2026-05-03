تخصیص ۲۶ میلیارد ریال تسهیلات حفظ اشتغال به مددجویان بهزیستی در یزد

نادر هومنیان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جریان تجاوز دشمنان صهیونیستی-آمریکایی به کشور این اداره‌کل با رویکردی جهادی در قالب ده محور اصلی نقش‌آفرینی کرده است.

وی با اشاره به تشکیل ده جلسه ویژه ستاد بحران گفت: هدف این جلسات هماهنگی کامل برای اجرای دقیق دستورالعمل‌های پدافندی و سناریوهای مختلف در شرایط اضطراری شکل گرفت.

هومنیان افزود: همچون روال عادی گذشته خدمات توانبخشی به ۹۸۰ مقیم در مراکز تخصصی بدون وقفه ادامه یافت البته فضاهای اقامتی جایگزین برای شرایط بحرانی نیز در نظر گرفته شده است.

مدیرکل بهزیستی استان یزد با اشاره به، سامانه ۱۴۸۰ صدای مشاور ادامه داد: این سامانه به‌صورت شبانه‌روزی فعال شده و بیش از دو هزار مشاوره تلفنی تخصصی به‌منظور کاهش فشارهای روانی در آن زمان ارائه داده است.

وی از فعالیت ۱۱۵ تیم تخصصی محب شامل ۳۴۰ روانشناس داوطلب جهت خدمات سلامت اجتماعی در سراسر استان خبر داد.

مدیرکل بهزیستی استان یزد تصریح کرد: بهزیستی با تخصیص ۲۶ میلیارد ریال تسهیلات برای حفظ اشتغال مددجویان و ایجاد نیروگاه خورشیدی ۱.۵ مگاواتی مددجویان به توانمندسازی اقتصادی آنان کمک کرده است.

هومنیان گفت: در حوزه مسکن نیز وام ودیعه برای ۱۲۰ مددجوی دهک‌های پایین پیگیری شد و در بخش مشارکت‌های مردمی، از محل پویش‌های «مسجد مهربانی» و «مثبت ماه» بیش از ۲۸ میلیارد ریال فطریه و کفاره جمع‌آوری شده است.