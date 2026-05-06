به گزارش خبرگزاری مهر، در بستر تحولات ساختاری و بحرانهایی که نظم جهانیِ در حال گذار را با چالشهای بنیادین مواجه ساخته، ناکارآمدی و بحرانِ معنایی الگوهای مسلط کنونی بیش از پیش آشکار شده است. هژمونی غرب، با وجود پیشرفتهای گسترده مادی و فناوری، در ارائه یک کلانروایت الهامبخش برای پاسخ به نیازهای ذاتی بشر ناکام مانده و الگوهای توسعهمحور شرقی نیز با تکیه بر توسعه تکساحتی، فاقد ظرفیتهای فرامادی برای ارائه یک جامعه آرمانی هستند.
در این خلأِ معنایی در ترجمانی ژئوپلیتیک و نبود معرفت آیندهگرا، انقلاب اسلامی ایران نه به عنوان یک بازیگر عادی در میان قدرتهای سنتی، بلکه به مثابه یک «قطب سوم» و تولیدکننده سناریوهای جایگزین ظهور یافته است. مفهوم «بعثت ملت ایران» در اندیشه رهبر شهید انقلاب اسلامی، نشاندهنده خیزش جامعهای است که با نفی نظام سلطه و اتکا بر پویایی اجتهاد شیعی و الگوی جامعهپردازی ولایی، در مسیر تمدنسازی گام برمیدارد. عاملیت این خیزش، حاصل پیوند پویای «امت و امامت» است؛ پیوندی که در برابر هجمه جنگهای ترکیبی نهتنها دچار فرسایش نشده، بلکه به ظهورِ مقتدرانه محور مقاومت و بازتولید یک عقلانیت نوین منجر گردیده است.
تکوین ساختار معنایی جهان آینده، نیازمند عبور از الگوهای توسعه وابسته و نفی مناسبات استعمار نوین است. ناکارآمدی دولتهای وابسته منطقه که امنیت خود را در پایگاههای نظامی خارجی میجستند، اکنون در برابر واقعیات میدانیِ محور مقاومت بهوضوح نمایان شده است. جمهوری اسلامی ایران با ارتقای مفهوم مقاومت از یک «راهبرد صرفاً نظامی» به یک «زیستبوم جامع فرهنگی و اجتماعی»، پارادایم جدیدی خلق کرده که در آن شهروندان از حالت انفعال خارج شده و به کنشگران فعال عرصه بینالملل تبدیل شدهاند.
این زایشِ معرفتی که بر ارزشهای فطری و آیندهنگرانه «بیانیه گام دوم انقلاب» استوار است، مفاهیمی چون استقلال، آزادی، عدالت و اخلاق را به عنوان محورهای حیات بینالمللی بازتعریف میکند. در روزگاری که نظریهپردازان غربی دچار بنبست تحلیلی شدهاند، پویایی اجتماعی ملت ایران، نویدبخش افقهایی روشن برای جوامع در حال گذار است. بدین ترتیب، ساختارِ جدید منطقه نه بر اساس نقشهکشیهای استعماری، بلکه بر پایه اراده درونزای مقاومت و با محوریت کرامت انسانی شکل خواهد گرفت.
جزئیات برگزاری نشست:
در همین راستا و برای بازخوانی این وضعیت نوین –که ثمره خون رهبر حکیم شهید انقلاب اسلامی و بعثت ملت ایران است– جلسه هماندیشی با عنوان «سناریوهای جایگزین در نظم جهانی؛ بعثت ملت ایران و تکوین ساختار معنایی جهان آینده» ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه توسط پژوهشگاه علوم و معارف انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.
در این نشست علمی، اساتید و کارشناسان برجسته شامل:
حسین محمدی سیرت (استاد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیهالسلام)
سید جواد میری (استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)
جعفر علیاننژادی (پژوهشگر اندیشه سیاسی)
محمدحسین ضمیریان (آیندهپژوه و دبیر علمی نشست )
حضور خواهند داشت و به بررسی ابعاد معرفتی، اندیشهای و اجتماعیِ سناریوهای جایگزین در نظم جهانِ آینده از دیدگاه گفتمان انقلاب اسلامی و اندیشههای رهبر شهید انقلاب اسلامی (قدسالله نفسه الزکیه) خواهند پرداخت.
