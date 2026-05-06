شکل گیری ترافیک صبحگاهی در بزرگراه های پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز جامع اطلاع رسانی برخط پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، ترافیک صبحگاهی در مسیر غرب به شرق بزرگراه های حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری، شهید همت از جنت آباد تا اشرفی اصفهانی و در ادامه از شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی، آبشناسان از بلوار شاهین شمالی تا بلوار فرحزادی، لشگری از تهرانسر تا ورودی خیابان مهرآباد و خیابان آزادی از استاد معین تا تقاطع توحید کم کم در حال شکل گرفتن است.

ترافیک مسیر شرق به غرب بزرگراه های شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان، شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع)، صدر از بزرگراه شهید صیاد شیرازی تا مدرس، و بزرگراه زین الدین از شمیران نو تا خیابان شریعتی نیز در حال شکل گیری است

مسیر جنوب به شمال بزرگراه های یادگار امام (ره) از خیابان حبیب الله تا حکیم، نواب صفوی از چراغی تا تونل توحید، سعیدی از میدان فتح تا خیابان دامپزشکی، بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه، بزرگراه شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا پل جلال آل احمد، بزرگراه امام علی (ع) از شهید رئیسی تا محلاتی و در ادامه از گلشن دوست تا خیابان طاهرخانی ترافیک در حال شکل گیری است.

بنابر توصیه پلیس راهور تهران بزرگ، رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در نتیجه توجه به نکات مهم برای رانندگی ایمن کار سختی نیست تنها باید تمرکز و ‌دقت خود را هنگام رانندگی حفظ کنید و به حقوق دیگر شهروندان احترام بگذارید.