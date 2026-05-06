به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا فولادوند سرپرست مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزشوپرورش، صبح امروز در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: ارزشیابی پایانی دوره ابتدایی بهصورت غیرحضوری بر اساس شواهد، مدارک، مستندات و عملکرد دانشآموزان در طول سال تحصیلی توسط معلم با نظارت مدیر مدرسه انجام میشود.
وی با بیان در سنوات گذشته ارزشیابی پایه ششم حضوری بود، افزود: امسال ارزشیابی در تمام پایههای ابتدایی بهصورت غیرحضوری است و از ۹ خرداد سامانه برای ثبت نمرات دانشآموزان باز است.
فولادوند درباره ارزشیابی در دوره متوسطه اول و پایه دهم، گفت: امتحانات این دانشآموزان از ۹ خرداد با مجوز شورای تأمین استان با اولویت حضوری با توجه به اصل پراکندگی برگزار میشود.
وی ادامه داد: ارزشیابی دروس کارگاهی و آزمایشگاهی که حضوری است تا پایان شهریور، امکان انجام دارد.
فولادوند درباره امتحانات پایههای یازدهم و دوازدهم گفت: اگر امروز پایان جنگ را اعلام کنند ما دو تا ۳ روز بعد برنامه امتحانی را ارائه میدهیم و حداقل ۱۵ روز بعد از جنگ با مجوز، امتحانات به صورت حضوری برگزار میشود.
وی اضافه کرد: اگر ببینیم جنگ همچنان ادامه دارد و ما در حال ورود به سال تحصیلی جدید هستیم، در اواسط مرداد با توجه به کسب مجوز، اعلام میکنیم که امتحانات پایههای یازدهم و دوازدهم داخلی است تا دانشآموزان از آن پایه فارغالتحصیل شوند.
سرپرست مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزشوپرورش گفت: برای ایجاد سوابق تحصیلی ورود به دانشگاه، این دانشآموزان میتوانند در امتحانات ترمیم نمره شرکت کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا باید دانشآموزان دوباره امتحان دهند، اظهار کرد: ما مجری قانون هستیم و دست ما نیست.
