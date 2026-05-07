به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا فولادوند سرپرست مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش با اشاره به سناریوهای پیشبینیشده برای امتحانات پایان سال، اظهار کرد: اگر امکان برگزاری حضوری فراهم نشود، امتحانات پایههای یازدهم و دوازدهم بهصورت داخلی برگزار خواهد شد و داوطلبان ورود به دانشگاه بعداً میتوانند در آزمونهای سوابق تحصیلی شرکت کنند.
وی درباره دوره ابتدایی تصریح کرد: ارزشیابی پایانی همه پایهها امسال بهصورت غیرحضوری انجام میشود و ملاک ارزیابی، شواهد، مستندات و عملکرد دانشآموزان در طول سال تحصیلی خواهد بود.
به گفته فولادوند، این فرآیند توسط معلم و با نظارت مدیر مدرسه انجام میشود و سامانه ثبت نمرات از ۹ خرداد فعال خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته ارزشیابی پایه ششم بهصورت حضوری برگزار میشد، افزود : امسال تمامی پایههای ابتدایی مشمول ارزشیابی غیرحضوری هستند.
سرپرست مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزشوپرورش درباره دانشآموزان دوره متوسطه اول و پایه دهم، خاطرنشان کرد: امتحانات این گروه از ۹ خرداد و با مجوز شورای تأمین استانها، با اولویت برگزاری حضوری و رعایت اصل پراکندگی برگزار خواهد شد.
وی همچنین اظهار کرد : ارزشیابی دروس کارگاهی و آزمایشگاهی که نیازمند حضور دانشآموزان است، تا پایان شهریورماه امکان برگزاری خواهد داشت.
فولادوند درباره امتحانات پایههای یازدهم و دوازدهم، گفت: در صورت اعلام پایان شرایط فعلی، برنامه امتحانی ظرف دو تا سه روز منتشر میشود و آزمونها دستکم ۱۵ روز پس از آن، با دریافت مجوزهای لازم و بهصورت حضوری برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: اگر این شرایط ادامه پیدا کند و کشور به آستانه سال تحصیلی جدید برسد، آموزشوپرورش در اواسط مردادماه با اخذ مجوزهای لازم اعلام خواهد کرد که امتحانات پایههای یازدهم و دوازدهم بهصورت داخلی برگزار میشود تا دانشآموزان بتوانند از آن پایه فارغالتحصیل شوند.
به گفته سرپرست مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزشوپرورش، دانشآموزانی که برای ورود به دانشگاه نیازمند ایجاد سوابق تحصیلی هستند، میتوانند در آزمونهای ترمیم نمره شرکت کنند.
فولادوند در پاسخ به این پرسش که چرا ممکن است دانشآموزان ناچار به شرکت دوباره در آزمون شوند، تأکید کرد: آموزشوپرورش مجری قانون است و در این زمینه اختیار مستقلی ندارد.
وی تأکید کرد: آرامش روانی دانشآموزان برای آموزشوپرورش اولویت جدی دارد و ضروری است فضای خبری پیرامون امتحانات بهگونهای مدیریت شود که نگرانی و فشار مضاعفی به دانشآموزان وارد نشود.
وی گفت: برای آنکه دانشآموزان بتوانند با آرامش بیشتری در یک آزمون مطلوب و باکیفیت شرکت کنند، لازم است از انتشار گسترده اخبار و گمانهزنیهای متعدد درباره امتحانات پرهیز شود.
فولادوند همچنین با اشاره به تأکیدات وزیر آموزشوپرورش، اظهار کرد : وزیر بارها بر ضرورت حضور میدانی مسئولان در کنار دانشآموزان تأکید کرده است تا نگرانیها کاهش یابد و فضای اطمینان بیشتری برای آنان فراهم شود.
وی گفت: وظیفه ما این است که چراغ آموزشوپرورش را روشن نگه داریم؛ زیرا دانشآموزان سرمایههای اصلی کشور هستند و نباید روند تعلیم و تربیت آنان متوقف شود.
به گفته وی ، در وزارت آموزشوپرورش بهصورت روزانه جلسات تخصصی برای بررسی سناریوهای مختلف مرتبط با استمرار آموزش، نحوه برگزاری امتحانات و مدیریت شرایط پیشرو برگزار میشود.
