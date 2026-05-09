۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۳۵

نحوه ارزشیابی پایه‌های داخلی دوره های متوسطه اول و دوم اعلام شد

یاسوج-رئیس اداره سنجش و ارزشیابی اداره‌کل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت:  از نهم خرداد ماه، ثبت نتایج ارزشیابی‌های دانش‌آموزان به صورت غیرحضوری و توسط معلمان و مدارس انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌بخش یوسفی در جلسه ستاد آزمون استان افزود: تصمیم‌گیری درباره نحوه برگزاری امتحانات پایه‌های داخلی دوره های اول و دوم متوسطه اول و دوم، شامل پایه‌های هفتم، هشتم و دهم، به شورای تأمین استان‌ها واگذار شده و اطلاع‌رسانی در این زمینه بزودی انجام خواهد شد.

وی با اشاره به شیوه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در این پایه‌ها گفت: دروس داخلی و غیرنهایی نوبت دوم با مجوز شورای تأمین استان و منطقه، با اولویت حضوری و رعایت اصل پراکندگی دانش‌آموزان و جلوگیری از تلاقی و تجمع پایه‌ها برگزار می‌شود.

رئیس اداره سنجش و ارزشابی تحصیلی آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در صورت عدم موافقت شورای تأمین، ارزشیابی‌ها به صورت غیرحضوری و بر اساس شواهد و مستندات عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در طول سال تحصیلی انجام خواهد شد.

وی افزود: در خصوص پایه نهم، در صورت تأمین امنیت پایدار و صدور مجوز شورای تأمین، سؤالات امتحانی به صورت استانی طراحی و توسط مدیر و دبیر مربوطه در مدارس اجرا و نمره‌گذاری خواهد شد .

یوسفی همچنین در خصوص دروس کارگاهی فنی و حرفه ای ، کاردانش، تربیت بدنی، آمادگی دفاعی، کارآفرینی و تولیددر دوره متوسطه نظری گفت: ارزشیابی این دروس در تمامی پایه‌ها و رشته‌های تحصیلی با توجه به شرایط امنیت پایدار از خرداد تا شهریورماه انجام خواهد شد.

    • بی نام IR ۱۶:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
      سلام ببخشید نوشتید که ارزشیابی ها به صورت غیر حضوری ولی استان کهگیلویه که حضوری هستند
    • علی IR ۲۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۹
      سلام با عرض پوزش باید همان طور که اداره سنجش گفته است باید غیر حضوری باشد

