به گزارش خبرگزاری مهر، علیبخش یوسفی در جلسه ستاد آزمون استان افزود: تصمیمگیری درباره نحوه برگزاری امتحانات پایههای داخلی دوره های اول و دوم متوسطه اول و دوم، شامل پایههای هفتم، هشتم و دهم، به شورای تأمین استانها واگذار شده و اطلاعرسانی در این زمینه بزودی انجام خواهد شد.
وی با اشاره به شیوه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در این پایهها گفت: دروس داخلی و غیرنهایی نوبت دوم با مجوز شورای تأمین استان و منطقه، با اولویت حضوری و رعایت اصل پراکندگی دانشآموزان و جلوگیری از تلاقی و تجمع پایهها برگزار میشود.
رئیس اداره سنجش و ارزشابی تحصیلی آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در صورت عدم موافقت شورای تأمین، ارزشیابیها به صورت غیرحضوری و بر اساس شواهد و مستندات عملکرد تحصیلی دانشآموزان در طول سال تحصیلی انجام خواهد شد.
وی افزود: در خصوص پایه نهم، در صورت تأمین امنیت پایدار و صدور مجوز شورای تأمین، سؤالات امتحانی به صورت استانی طراحی و توسط مدیر و دبیر مربوطه در مدارس اجرا و نمرهگذاری خواهد شد .
یوسفی همچنین در خصوص دروس کارگاهی فنی و حرفه ای ، کاردانش، تربیت بدنی، آمادگی دفاعی، کارآفرینی و تولیددر دوره متوسطه نظری گفت: ارزشیابی این دروس در تمامی پایهها و رشتههای تحصیلی با توجه به شرایط امنیت پایدار از خرداد تا شهریورماه انجام خواهد شد.
