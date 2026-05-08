جزئیات برگزاری امتحانات نوبت دوم در مدارس استان بوشهر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد شعرانی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با تبریک هفته بزرگداشت مقام معلم، در خصوص نحوه برگزاری امتحانات نوبت دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اظهار کرد: پیرو بخشنامه‌های اخیر وزارت متبوع و با توجه به شرایط خاص کنونی، دستورالعمل ساماندهی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی برای دانش‌آموزان مدارس روزانه، بزرگسالان، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزاد ابلاغ شده است.

مشاور اجرایی مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر در تشریح جزئیات این ابلاغیه گفت: در دوره تحصیلی ابتدایی، ارزشیابی پایانی به‌صورت غیرحضوری و مطابق مفاد آیین‌نامه ارزشیابی کیفی-توصیفی انجام می‌شود. این فرآیند بر اساس شواهد و مستندات عملکرد دانش‌آموزان در طول سال تحصیلی، توسط معلم مربوطه و با نظارت دقیق مدیر مدرسه صورت می‌پذیرد.

شعرانی درباره وضعیت پایه‌های هفتم تا دهم (اول متوسطه و دروس غیرنهایی دوم متوسطه) تصریح کرد: در این پایه‌ها، اولویت با برگزاری آزمون‌های حضوری است که اجرای آن منوط به اخذ مجوز از شورای تأمین استان/منطقه و رعایت دقیق پروتکل‌ها، از جمله اصل پراکندگی و عدم تلاقی پایه‌هاست. در صورت عدم صدور مجوز از سوی شورای تأمین، ارزشیابی در این مقاطع نیز به‌صورت غیرحضوری و بر اساس سوابق و مستندات عملکردی دانش‌آموزان انجام خواهد شد.

‌وی خاطرنشان کرد: در صورت محدودیت فضای فیزیکی مدارس، استفاده از اماکن ورزشی، پرورشی و سایر فضاهای مناسب با مجوز ستاد آزمون منطقه بلامانع است، همچنین ستادهای آزمون موظف به ارائه برنامه‌ریزی مناسب جهت اعتباربخشی به نتایج ارزشیابی‌های غیرحضوری شده‌اند.

شعرانی در پایان با تأکید بر حق قانونی دانش‌آموزان یادآور شد: اعتراض دانش‌آموزان به نتایج ارزشیابی‌های غیرحضوری، در شورای مدرسه بررسی و در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد تا از احقاق حقوق دانش‌آموزان اطمینان حاصل شود.