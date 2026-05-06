لطفی: پلمب ۲ مرکز بهداشتی در کرمانشاه؛هیچ عذری پذیرفته نیست

علیرضا لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر، از پلمب دو مرکز بهداشتی و درمانی متخلف در سطح استان در راستای حفاظت از حقوق جامعه و منافع عمومی خبر داد و اظهار کرد: در برخورد با تخلفاتی که با جان و سلامت مردم گره خورده است، قاطعانه عمل می‌کنیم و در این مسیر هیچ‌گونه عذر و بهانه‌ای از مسئولان مراکز متخلف پذیرفته نمی‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با اشاره به مأموریت‌های خطیر و کلیدی این سازمان تصریح کرد: فعالیت‌های تعزیرات حکومتی به طور کلی در سه حوزه مهم شامل «کالا و خدمات»، «قاچاق کالا و ارز» و همچنین بخش حساس «بهداشت، دارو و درمان» تعریف شده و پیگیری می‌شود.

وی افزود: محور اصلی فعالیت سازمان تعزیرات حکومتی در تمامی این حوزه‌ها، رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌ها، صدور رأی قاطع و اجرای بدون اغماض احکام در جهت صیانت از حقوق حقه مردم و مقابله جدی با هرگونه تخلف است.

لطفی با تأکید بر نقش فعال‌تر و پررنگ‌تر این سازمان در سال‌های اخیر بیان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تعزیرات حکومتی صرفاً به مأموریت‌ها و رسالت‌های قضایی خود اکتفا نکرده، بلکه با همکاری و هم‌افزایی سایر دستگاه‌های ناظر، اقدام به تشکیل گشت‌های مشترک بازرسی کرده است تا رصد و پایش مستمری بر عملکرد مراکز بهداشتی و درمانی داشته باشد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه در پایان با اشاره به روند قانونی برخورد با این دو مرکز متخلف خاطرنشان کرد: در راستای همین تصمیمات، تأکیدات سازمانی و همچنین بر اساس پیگیری گزارش‌های مردمی واصله از طریق سامانه ارتباطی ۱۳۵، رسیدگی دقیق به تخلفات دو مرکز بهداشتی و درمانی در دستور کار بازرسان قرار گرفت. در نهایت پس از بررسی‌های کارشناسی و احراز قطعی تخلفات، برای این مراکز پرونده قضایی تشکیل گردید و رأی قانونی مبنی بر پلمب آن‌ها صادر و بلافاصله به مرحله اجرا درآمد.