سعید مظلومیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری کلاسهای مجازی گفت: تمامی کلاسهای ما در بستر سامانه مدیریت یادگیری (LMS) برگزار میشود و در حال حاضر مشکل خاصی در این زمینه نداریم. اگرچه با کندی اینترنت مواجه هستیم اما این موضوع به معنای تعطیلی کامل کلاسها نیست و تنها موجب اختلال و قطعی و وصلی مقطعی میشود.
وی با بیان اینکه آمار تشکیل کلاس و شرکت دانشجویان در کلاس با گذشت زمان و در هفته سوم اجرای طرح بسیار بالا بوده است، افزود: این آمارها به طور مرتب برای وزارت علوم ارسال میشود. از ۱۵ فروردین ماه که کلاسهای مجازی آغاز شد، تعداد شرکتکنندگان در کلاسها رو به افزایش بوده است. آخرین آمار ما نشان میدهد که ۵۰ هزار و ۹۰۶ کلاس برگزار شده و ۵۳۴ هزار و ۸۸۶ دانشجو در ۳۱ استان کشور در این کلاسها شرکت کردهاند.
برگزاری کلاسهای عملی دانشجویان دانشگاه پیام نور
مظلومیان در خصوص نحوه برگزاری کلاسهای عملی توضیح داد: پس از برقراری آتشبس نسبی و پایان بمبارانها، کلاسهای عملی در مراکز و واحدهای دانشگاه آغاز شده و همچنان در حال برگزاری است. دانشجویان برای انجام امور اداری خود به محیط دانشگاه مراجعه میکنند و دانشگاه فعال است. همچنین نیروهای اداری ما در محل حاضر هستند.
وی افزود: آن دسته از کلاسهای عملی که ماهیت آنها امکان برگزاری غیرحضوری را فراهم میکند، طبق معیار تعیین شده به صورت غیرحضوری برگزار میشوند. اما کلاسهایی که نیاز به حضور فیزیکی دارند، مانند آزمایشگاهها و کارگاهها، به صورت حضوری برگزار میشوند.
معاون آموزشی دانشگاه پیام نور در مقایسه آمار کلاسهای حضوری و غیرحضوری گفت: آمار دانشجویان شرکتکننده در کلاسهای مجازی بیشتر از کلاسهای حضوری است، چرا که دیگر نیازی به رفت و آمد دانشجویان به دانشگاه نیست. آمار حضور در کلاسها خوب است و ما هیچ مشکلی در این زمینه احساس نمیکنیم.
نظر شما