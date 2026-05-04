سعید مظلومیان، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نوردر گفتگو با خبرنگار مهر، ازروند برگزاری کلاس‌های مجازی و استقبال دانشجویان دانشگاه تهران از خدمات اینترنت مراکز دانشگاه پیام نور در شهرستان‌ها خبر داد.

وی با اشاره به اینکه آمار دقیقی از میزان استفاده دانشجویان دانشگاه تهران از اینترنت مراکز پیام نور در شهرستان‌ها هنوز توسط استان‌ها ارسال نشده است، گفت: این طرح تازه شروع شده و برخی مراکز استان‌ها در حال ارائه خدمات هستند. با این حال، خبرهای دریافتی حاکی از آن است که این خدمات مورد توجه دانشجویان دانشگاه تهران قرار گرفته و آن‌ها در حال مراجعه به مراکز واحد دانشگاه پیام نور هستند.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور در پاسخ به سوالی مبنی بر دریافت هزینه از دانشجویان برای این خدمات، توضیح داد: در حال حاضر این خدمات به صورت رایگان ارائه می‌شود. این وضعیت در شروع کار است و برنامه‌ریزی برای ادامه آن بر اساس یک قرارداد مشخص در دست اقدام است.

وضعیت اینترنت اساتید دانشگاه پیام نور

وی درخصوص وضعیت اینترنت اساتید، اظهار داشت: دانشگاه پیام نور جزو اولین دانشگاه‌هایی بود که اینترنت بین الملل اساتید آن برقرار شد، اساتید هیچ مشکلی ندارند.

مظلومیان در خصوص اینکه آیا اساتید از اینترنت پرو استفاده می کنند، گفت: سیم کارت اساتید با همان اینترنت بین الملل برقرار شد و برخی هم از طریق اینترنت پرو تمدید کردند.