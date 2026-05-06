۱۵ تن خوراک ماهی قاچاق در الیگودرز کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان الیگودرز در دو عملیات جداگانه موفق به کشف محمولههای قابلتوجهی کالای فاقد مجوز و خارج از شبکه توزیع شدند.
در عملیات نخست، مأموران حین اجرای طرح ایست و بازرسی به یک دستگاه کامیون مشکوک و پس از متوقف کردن آن، در بازرسی از خودرو ۱۵ تن خوراک ماهی فاقد مجوز کشف کردند. بنا بر اعلام کارشناسان، ارزش ریالی این محموله ۲۵ میلیارد ریال برآورد شده است. دراینرابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع ذیصلاح معرفی شد.
در عملیات دیگری نیز مأموران انتظامی این شهرستان در حین گشتزنی موفق شدند ۲ دستگاه کامیون حامل ۱۸۰ کیسه آرد ۴۰ کیلویی جمعاً به وزن ۷ تن و ۲۰۰ کیلوگرم را که خارج از شبکه توزیع در حال جابهجایی بود، شناسایی و توقیف کنند. دراینرابطه نیز دو نفر متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع ذیصلاح معرفی شدند.
مرکز اطلاعرسانی پلیس اعلام کرد: پلیس با جدیت و قاطعیت با هرگونه تخلف اقتصادی و قاچاق کالا مقابله کرده و از شهروندان خواست هرگونه فعالیت مشکوک را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
