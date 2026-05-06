بیش از ۲ هزار تن گندم از مزارع زاهدان برداشت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شهرکی گفت: در سال زراعی جاری پیشبینی میشود حدود ۲ هزار و ۲۵۰ تن گندم از مزارع زاهدان برداشت شود.
مدیر جهاد کشاورزی زاهدان با اشاره به سطح زیر کشت گندم در زاهدان اظهار داشت: در سال زراعی جاری بیش از ۷۵۰ هکتار از اراضی این شهرستان به کشت گندم اختصاص یافته است.
وی با اشاره به اقدامات بهزراعی در مزارع گندم بیان کرد: پایش مستمر و کنترل عوامل خسارتزا در فصل داشت از مهمترین برنامههای جهاد کشاورزی برای دستیابی به عملکرد مطلوب در مزارع گندم است.
شهرکی ادامه داد: در همین راستا انواع ادوات و ماشینآلات کشاورزی بهمنظور افزایش تولید و ارتقای بهرهوری در مزارع به کار گرفته شده است.
وی با تأکید بر اهمیت مکانیزاسیون در بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: استفاده صحیح از ماشینآلات و حرکت به سمت کشاورزی مکانیزه از ضرورتهای تولید علمی و مؤثر در شرایط فعلی به شمار میرود.
