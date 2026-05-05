برخورد اتوبوس با شتر در محور زاهدان-نهبندان ۴ فوتی و مجروح برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی خمر اعلام کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی، یک دستگاه اتوبوس مسافربری در محور زاهدان به نهبندان، محدوده سفیدآبه، کیلومتر ۱۱۰، به علت عدم توجه به جلو با چند نفر شتر برخورد کرد.

رئیس پلیس راه شمال استان افزود: بلافاصله کارشناسان پلیس راه به همراه عوامل امدادی در محل حادثه حاضر شدند. متأسفانه در این حادثه، یک نفر از سرنشینان اتوبوس جان خود را از دست داد و سه نفر دیگر مجروح و به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی در پایان تأکید کرد: از همه رانندگان جاده‌ای خواسته می‌شود توجه کامل به جلو و جوانب مسیر داشته باشند و قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند تا از وقوع چنین حوادثی پیشگیری شود.