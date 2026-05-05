  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۴۲

برخورد اتوبوس با شتر در محور زاهدان-نهبندان ۴ فوتی و مجروح برجای گذاشت

برخورد اتوبوس با شتر در محور زاهدان-نهبندان ۴ فوتی و مجروح برجای گذاشت

زاهدان - رئیس پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان از فوت یک نفر و جراحت ۳ نفر در پی برخورد یک اتوبوس با شتر در محور زاهدان نهبندان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی خمر اعلام کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی، یک دستگاه اتوبوس مسافربری در محور زاهدان به نهبندان، محدوده سفیدآبه، کیلومتر ۱۱۰، به علت عدم توجه به جلو با چند نفر شتر برخورد کرد.

رئیس پلیس راه شمال استان افزود: بلافاصله کارشناسان پلیس راه به همراه عوامل امدادی در محل حادثه حاضر شدند. متأسفانه در این حادثه، یک نفر از سرنشینان اتوبوس جان خود را از دست داد و سه نفر دیگر مجروح و به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی در پایان تأکید کرد: از همه رانندگان جاده‌ای خواسته می‌شود توجه کامل به جلو و جوانب مسیر داشته باشند و قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند تا از وقوع چنین حوادثی پیشگیری شود.

کد مطلب 6821306

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها