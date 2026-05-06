عاملان تیراندازی در زابل دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا دلیری صبح چهارشنبه به خبرنگاران گفت:در پی وقوع یک فقره تیراندازی با سلاح شکاری به سمت خودروی شهروندی در شهرستان زابل، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموارن پلیس قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان بیان کرد: ماموران پلیس با انجام اقدامات تخصصی و فنی، موفق به شناسایی ۲ نفر عامل اصلی این تیراندازی شده و در اقدامی غافلگیرانه آنها را در مخفیگاهشان به همراه یک قبضه سلاح شکاری دستگیر کردند.

وی با بیان اینکه عاملان تیراندازی در تحقیقات تکمیلی به بزه انتسابی اعتراف و انگیزه خود را از این کار اختلافات شخصی عنوان کردند، گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی، تحویل مرجع قضایی شدند.