به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن طالبیان، صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به جایگاه رفیع این استان در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اظهار کرد: امید است، بازدیدهای پیش‌ رو بابی برای توجه به توسعه پایدار استان و رقم خوردن اتفاقات خوب باشد.

وی با بیان اینکه متأسفانه به واسطه وضعیت جنگ ۴۰ روزه، بخش عمده‌ای از اعتبارات وزارتخانه به سمت جبران خسارت ۷/۵ همتی ۱۴۹ اثری که در جنگ دچار آسیب شدند خواهد رفت، تصریح کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته، علی‌رغم وجود مشکلات، خوشبختانه وضعیت اعتبارات رشد قابل توجهی دارد و به لطف فضای تعاملی وزارت میراث فرهنگی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تبصره‌هایی که دولت برای حمایت از سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لحاظ کرده، امیدواریم سهم مناسبی برای استان‌ها رقم بخورد.

مدیرکل ثبت و حریم آثار، حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: امروز نگاه وزارت میراث فرهنگی بر این است که ضمن ایجاد ثروت و اشتغال، گام‌های موثری برای معرفی کشورمان به‌عنوان یک پایلوت گردشگری بسیار غنی در بازار بین‌المللی بردارد.

طالبیان ادامه داد: در حوزه تخصصی اداره کل ثبت به دنبال این هستیم که آثار ارزشمند را در حوزه‌های مختلف اعم از طبیعی، ملموس و ناملموس در بازارهای ملی و بین‌المللی برندسازی کرده و معرفی بهتری داشته باشیم.

وی در ادامه با اشاره به غنای ارزشمند فرهنگی و تمدنی چهارمحال و بختیاری و اصالت‌ها و ارزش‌هایی که هنوز در میان مردم این استان وجود دارد، تأکید کرد: بدون شک می‌توانیم ضمن معرفی و ثبت، این آثار را در بازارهای بین‌المللی نیز به ثبت برسانیم، یکی از نگاه‌های اصلی ما موضوع عشایر و کوچ عشایر به‌عنوان پرونده‌ای است که قابلیت ثبت در فهرست جهانی را دارد، اصل این پرونده متعلق به استان چهارمحال و بختیاری است.

مدیرکل ثبت و حریم آثار، حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی یادآور شد: امروز ضمن بازدیدها و جلساتی با مهندس صادقی داشتیم و امیدواریم استارت جدی برای بحث کوچ عشایر بزنیم و پرونده آن را برای ثبت در فهرست آثار ناملموس جهانی آماده کنیم.

طالبیان در خصوص مشکلات بافت‌های قدیمی و مسائل مربوط به حقوق مالکانه افراد گفت: نگاه دولت ابتدا رفع این مشکلات بوده و هست، در سال ۱۴۰۵ به واسطه نگاه دکتر صالحی امیری، موضوع بافت‌ها در دستور کار قرار گرفته است، برای بافت‌های دارای ردیف ثبتی، اعتبارات خوبی در نظر گرفته شده و در حال حاضر یک میلیارد تومان تخصیص داده‌ایم و با توجه به اینکه این بحث مشترک بین وزارت میراث فرهنگی و وزارت راه و شهرسازی است، خوشبختانه هفته گذشته در شورای عالی مسکن و شهرسازی نیز مصوبات خوبی داشتیم.

وی ادامه داد: امیدواریم با همکاری شهرداری، راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های ذیربط، ظرف یکی دو سال آینده اتفاقات خوبی در بافت‌ها بیفتد و این قول را به مردم علی‌الخصوص ساکنین بافت‌های تاریخی می‌دهیم که امروز در سفر به استان، بحث بازنگری و تدوین عرصه‌ها و بافت‌های تاریخی را پیگیری خواهیم کرد.

مدیرکل ثبت و حریم آثار، حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی عنوان داشت: حقوق مالکان، حقوق قابل احترامی است و وزارت میراث فرهنگی برای آن احترام قائل است و امیدواریم با مصوبه جدید شورای عالی مسکن و شهرسازی، هم حق حاکمیت در حفاظت از بافت‌های تاریخی حفظ شود و هم حقوق مالکانه به بهترین شکل رعایت گردد تا موجبات رضایت مردم فراهم شود.

طالبیان با اشاره به تعداد آثار آماده ثبت جهانی و صیانت از آثار در برابر ثبت‌های خارجی، بیان داشت: دو کنوانسیون بین‌المللی داریم؛ کنوانسیون ۱۹۷۲ متولی ثبت آثار ملموس تاریخی و کنوانسیون ۲۰۰۳ متولی ثبت آثار غیرمادی (معنوی و ناملموس)، بر اساس مفاد این کنوانسیون‌ها، موضوع اولویت‌بندی یا مالکیت مطرح نیست و بسیاری از این آثار به دلیل مشترک بودن قابل احترامند، مثلاً پرونده عید نوروز با مدیریت ایران به ثبت جهانی رسیده و هم‌اکنون ۱۳ کشور عضو آن هستند و چهار کشور دیگر نیز تقاضای عضویت دارند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۵۸ اثر در فهرست مقدم (موقت) حوزه ملموس ما قرار گرفته که بر اساس دستورالعمل یونسکو به نوبت مطرح خواهند شد، این لیست همواره قابل بازنگری است، در حوزه آثار ملموس، ایران با ۲۹ اثر رتبه دهم جهان و در حوزه ناملموس با ۲۷ اثر رتبه چهارم جهان را دارد.

مدیرکل ثبت و حریم آثار، حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اضافه کرد: در استان چهارمحال و بختیاری روی پرونده کوچ عشایر و دست‌بافته‌ها کار می‌کنیم که امیدواریم با مشارکت مدیریت ارشد استان، این دو پرونده آماده شود و استارت جدی آن در سفر قریب‌الوقوع وزیر زده خواهد شد تا برند مناسبی در حوزه بین‌المللی برای این استان ایجاد کنیم.

طالبیان گفت: بدون شک اولویت اصلی ما در سال ۱۴۰۵ ابتدا حفاظت و بعد مرمت آثاری است که در دوره جنگ ۴۰ روزه آسیب دیده‌اند، همچنین موضوع بافت‌ها که در نشست‌های مختلف سطح وزرا نیز مطرح شده، برای ما بسیار بااهمیت و واجد ارزش است، امیدواریم با حمایت بیشتر از حقوق مالکانه ساکنین، موضوعات بافت را به روش مناسبی حل‌وفصل کنیم تا هم حفاظت مناسبی صورت گیرد و هم حقوق حقی مالکین رعایت شود.