«دپوی ۱۸ هزار تنی» بهانه بازگشایی معدن تعطیل شده بوکسیت تاش در شاهوار

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین ولیان صبح چهارشنبه در گردهمایی کامیون داران و مردم شهرستان شاهرود در حمایت از کوهستان شاهوار با حضور گروه‌های دوستدار محیط زیست ضمن محکومیت تخریب کوهستان آبساز شاهوار شاهرود بیان کرد: شاهوار مهمترین تامین کننده آب شرب و کشاورزی شاهرود و بسطام است.

وی با بیان اینکه آنچه امروز در جریان است این است که بهره‌برداران معدن اعلام کرده اند که دپویی از گذشته وجود دارد و می‌خواهند آن را خارج کنند در صورتی که سال ۹۷ این معدن تعطیل و اصلا پروانه فعالیت ندارد، افزود: تمام دپوی معدن قبل از تعطیلی تخلیه شده بوده و لذا این حرف ها بهانه ای برای بازگشایی معدن و تخریب دوباره شاهوار است.

دبیر جمعیت دیده بان طبیعت شاهرود ادامه داد: اکنون مسئولان معدن صراحتا می گویند ۱۸ هزار تن دپو وجود دارد در صورتی که تجربه مواجهه ۱۵ ساله مردم ما با این افراد نشان می دهد که همه اینها بهانه ای برای تخریب شاهوار است.

ولیان با بیان اینکه از آنجا که مسئولان عالی رتبه می دانند مردم شاهرود با بازگشایی معدن مخالف هستند اسم فعالیت معدنی را به دپو برداری تغییر داده اند، تاکید کرد: این به معنای این است که کل کوهستان شاهوار را به عنوان دپو در نظر گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه امروز جنگی را از سر می گذرانیم که دشمن مشترک ملت ایران یعنی رئیس جمهور آمریکا مشخص است، گفت: در این فضایی که دشمن به ایران اسلامی حمله نظامی کرده و بلید وحدت و انسجام ملی تقویت شود و بیش از میش نیازمند انسجام هستیم از مسئولان می خواهیم که دست کم کنار مطالبه مردم باشند و نگذارند که تخریبی صورت گیرد وگرنه از دید مردم تخریب چه بمب باشد چه تخریب منابع آبی، محکوم است.

این فعال محیط زیست ادامه داد: فرماندار شاهرود دو هفته قبل در جلسه ای عمومی رسماً اعلام کرد که مجوزی برای حمل دپو داده نشده، پس این اقدام غیر قانونی که می‌بینیم چیست؟ فرماندار وعده داده که هم‌پای مردم و پای شاهوار ایستاده ولذا باید به این قول خود عمل کند وگرنه اعتماد مردم به مسئولان نظام خدشه‌دار خواهد شد.

ولیان توضیح داد: بیش از یک دهه است که مردم این دیار برای حفظ کوهستان شاهوار و منابع آبی خود جنگیده‌اند از شما می خواهیم که مردم ما را به ریالی که از معدن نصیب شما می شود نفروشید.

وی تاکید کرد: ما مردم شاهرود و بسطام برای حفظ شاهوار تا آخر ایستاده‌ایم مردمی که ۱۷۰۰ شهید داده و پای سختی‌ها تا به امروز ایستاده‌اند تنها یک خواسته دارند و آن اینکه اجاره دهید آب و کوهستان شاهوار حفظ شود.