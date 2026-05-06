شناسایی ۳۴ نخل آلوده به سوسک سرخرطومی در رودان

ایرج ذاکری صبح امروز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت صیانت از باغات خرما، اظهار کرد: در جریان پایش دقیق ۲۰ هزار اصله نخل برای مقابله با آفت سهمگین سوسک سرخرطومی حنایی، عملیات ردیابی در محلات سنگ رستم و پلستان به اجرا درآمد که در نتیجه آن، ۳۴ نخل آلوده شناسایی شد.
وی افزود: هماکنون عملیات مبارزه و پاکسازی در این کانونها در حال انجام است تا از گسترش آلودگی به سایر نقاط شهرستان جلوگیری شود.
مدیر جهاد کشاورزی رودان با هشدار جدی به نخلداران نسبت به انتقال پاجوش از مناطق همجوار به ویژه شهرستان منوجان، تصریح کرد: از تمام باغداران درخواست میکنیم برای حفظ سرمایه خود، از جابهجایی بدون مجوز هرگونه پاجوش جداً خودداری کنند. همچنین ضروری است پس از جداسازی پاجوشها، برای جلوگیری از نفوذ آفت، محل زخم درخت حتماً با گل یا سم پوشش داده شود.
در ادامه این گفتگو، هادی شریفزاده رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی رودان نیز با تبیین خطرات بیولوژیکی این نوع حشره، گفت: این آفت با تخمگذاری در تنه درخت و تولید لارو، از بافت آوندی نخل تغذیه کرده و در نهایت باعث پوک شدن تنه و نابودی کامل درخت میشود.
وی با اشاره به قدرت تکثیر بالای این آفت خاطرنشان کرد: هر سوسک بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ عدد تخمگذاری میکند. به همین منظور به کشاورزان توصیه میشود ضمن مدیریت آبیاری و انجام سمپاشیهای دورهای، به محض مشاهده کمترین علائم مشکوک، مراتب را سریعاً به جهاد کشاورزی اطلاع دهند تا تیمهای تخصصی شناسایی به محل اعزام شوند.
رودان - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودان از شناسایی کانونهای جدید آلودگی به آفت مخرب «سوسک سرخرطومی حنایی» در نخلستانهای این شهرستان و آغاز عملیات مبارزه در این مناطق خبر داد.
