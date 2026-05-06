کودکان و نوجوانان روستای «محمدآباد» ازنا با تلسکوپ خورشید را رصد کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا داوری در سخنانی، اظهار داشت: هم‌زمان با هفته جهانی نجوم، مراکز کانون پرورش فکری در سراسر لرستان با اجرای فعالیت‌های گسترده علمی و فرهنگی میزبان کودکان و نوجوانان لرستانی هستند.

وی گفت: در همین راستا مرکز کانون علوم و فناوری‌های نوین لرستان به همراه مراکز سیار روستایی استان، برنامه شاد و مفرحی را در کنار کودکان، نوجوانان و اهالی روستای «محمدآباد» بخش شهرستان زاغه برگزار کردند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان، عنوان کرد: شرکت‌کنندگان در این برنامه در کارگاه «آشنایی با خورشید» حضور یافتند و با استفاده از تلسکوپ مخصوص خورشیدی و تلسکوپ مجهز به فیلتر رصدی، به رصد و بررسی لکه‌ها و شراره‌های خورشیدی پرداختند.

داوری، بیان داشت: همچنین کارگاه‌های نجوم و کیهان‌شناسی، نقاشی نجومی، کاردستی نجومی، معرفی کتاب‌های علمی، مسابقات علمی و نجومی و دیگر فعالیت‌های متنوع اجرا شد.

وی گفت: بخش علمی و رصدی این برنامه توسط اعضای نوجوان کانون علوم و فناوری‌های نوین لرستان اجرا که موجب ایجاد انگیزه و علاقه در میان نوجوانان مناطق روستایی شد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان، عنوان کرد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان، در ادامه اجرای برنامه‌های علمی، فرهنگی، هنری و ادبی باهدف ایجاد عدالت اجتماعی و فراهم‌سازی فرصت‌های برابر آموزشی، برنامه حضور در چندین منطقه روستایی دیگر استان و ارائه خدمت به کودکان و نوجوانان را در دستور کار دارد.