۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۹

کشف ۵۰۰ لیتر روغن زیتون تقلبی در کرج

کرج-مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز از کشف ۵۰۰ لیتر روغن زیتون تقلبی در شهرستان کرج در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل تعزیرات حکومتی البرز غلامرضا صالحی گفت: این کشفیات در اجرای طرح‌های نظارتی و با حضور گشت مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی و بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت شهرستان کرج به دست آمده است.

وی اظهار کرد: در بازرسی انجام‌شده، حدود ۵۰۰ لیتر روغن زیتون که در بطری‌هایی با برندهای خارجی بسته‌بندی و عرضه می‌شد، کشف شد. صالحی افزود : این روغن‌ها تا زمان انجام آزمایش‌های تخصصی و بررسی دقیق درباره میزان سلامت و قابلیت مصرف، توقیف و محل نگهداری آن نیز پلمب شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز با تأکید بر تداوم بازرسی‌های میدانی و برخورد قانونی با متخلفان افزود: عرضه کالاهای خوراکی تقلبی، به‌ویژه محصولاتی که به طور مستقیم با سلامت مردم ارتباط دارد، از مصادیق مهم تخلف است و با عوامل آن بدون اغماض برخورد خواهد شد.

صالحی گفت: نظارت مستمر بر بازار، رصد واحدهای عرضه‌کننده و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، از جمله اقدامات مؤثر برای جلوگیری از توزیع اقلام غیراستاندارد و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان است.

