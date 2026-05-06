کشف ۵۰۰ لیتر روغن زیتون تقلبی در کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل تعزیرات حکومتی البرز غلامرضا صالحی گفت: این کشفیات در اجرای طرح‌های نظارتی و با حضور گشت مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی و بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت شهرستان کرج به دست آمده است.

وی اظهار کرد: در بازرسی انجام‌شده، حدود ۵۰۰ لیتر روغن زیتون که در بطری‌هایی با برندهای خارجی بسته‌بندی و عرضه می‌شد، کشف شد. صالحی افزود : این روغن‌ها تا زمان انجام آزمایش‌های تخصصی و بررسی دقیق درباره میزان سلامت و قابلیت مصرف، توقیف و محل نگهداری آن نیز پلمب شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز با تأکید بر تداوم بازرسی‌های میدانی و برخورد قانونی با متخلفان افزود: عرضه کالاهای خوراکی تقلبی، به‌ویژه محصولاتی که به طور مستقیم با سلامت مردم ارتباط دارد، از مصادیق مهم تخلف است و با عوامل آن بدون اغماض برخورد خواهد شد.

صالحی گفت: نظارت مستمر بر بازار، رصد واحدهای عرضه‌کننده و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، از جمله اقدامات مؤثر برای جلوگیری از توزیع اقلام غیراستاندارد و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان است.