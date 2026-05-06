به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمی‌اسد، با اشاره به افزایش حجم سفرها در ایام پیش‌رو، گفت: به منظور ارتقای ایمنی تردد، تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه و مدیریت بار ترافیکی، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی در محورهای مهم کشور به اجرا در خواهد آمد.

وی افزود: بر این اساس، تردد موتورسیکلت‌ها از ساعت ۱۲ ظهر چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ تا ساعت ۶ صبح شنبه ۱۹ اردیبهشت در محورهای کرج-چالوس، هراز، فیروزکوه و همچنین محور تهران-سمنان-مشهد و بالعکس ممنوع خواهد بود. تنها موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی در مأموریت‌های ضروری مجاز به تردد خواهند بود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در خصوص محور کرج-چالوس گفت: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در این محور همچنان ممنوع است و در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت‌های مقطعی یک‌طرفه در مسیر رفت یا برگشت در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه اعمال خواهد شد.

وی با اشاره به اجرای محدودیت‌های قطعی در این محور تصریح کرد: در روز جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ از ساعت ۱۴ محدودیت در آزادراه تهران–شمال برای خودروهای به مقصد چالوس اعمال می‌شود و از ساعت ۱۵ انسداد کامل از محدوده پل زنگوله (دهانه شمالی تونل البرز) به سمت چالوس صورت خواهد گرفت. همچنین از ساعت ۱۶ مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران یک‌طرفه خواهد شد و در ساعت ۲۴ طرح پایان یافته و مسیر دوطرفه می‌شود.

سردار کرمی‌اسد ادامه داد: تردد در جاده قدیم کرج-چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان محلی مجاز است، اما ورود خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس در زمان اعمال محدودیت را دارند از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع خواهد بود.

وی درباره محور هراز نیز گفت: تردد تمامی تریلرها در این محور ممنوع است و همچنین عبور کامیون‌ها و کامیونت‌ها (به‌جز حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۱۲ تا ۲۴ چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت و نیز از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ممنوع خواهد بود. در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت‌های یک‌طرفه مقطعی در روزهای جمعه و شنبه از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان اعمال می‌شود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا همچنین از اعمال محدودیت در محور فشم خبر داد و اظهار داشت: در روز جمعه ۱۸ اردیبهشت، از ساعت ۱۷ تا ۲۰ محدودیت ترافیکی به‌صورت یک‌طرفه از انتهای محور (محدوده پل حاجی‌آباد یا آریانا) به سمت خروجی فشم اجرا خواهد شد.

وی در پایان ضمن تأکید بر رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان، هدف از اجرای این طرح‌ها را افزایش ایمنی سفرها، کاهش حوادث و مدیریت بهینه ترافیک در محورهای پرتردد کشور عنوان کرد.