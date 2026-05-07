به گزارش خبرنگار مهر و بر اساس آخرین اطلاعیههای مرکز مدیریت راههای کشور، محدودیتهای تردد جادهای تا روز شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ در محورهای شمالی و برخی مسیرهای پرتردد کشور اجرا میشود.
موتورسیکلت
بنا بر اعلام پلیس راه، تردد موتورسیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت تا ساعت ۶ صبح روز شنبه ۱۹ اردیبهشت در محورهای کرج – چالوس، هراز، فیروزکوه، تهران – سمنان – مشهد و بالعکس ممنوع خواهد بود.
همچنین تردد موتورسیکلتهای انتظامی و امدادی برای مأموریتهای ضروری آزاد است.
وسایل نقلیه سبک
در محور چالوس، برای وسایل نقلیه سبک در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه (۱۶، ۱۷ و ۱۹ اردیبهشت)، در صورت افزایش حجم ترافیک، احتمال اعمال محدودیت یکطرفه مقطعی وجود دارد. اما محدودیت قطعی تردد در روز جمعه ۱۸ اردیبهشت اجرا میشود.
بهطوریکه از ساعت ۱۴ از ابتدای آزادراه تهران – شمال، از ساعت ۱۵ از پل زنگوله تا دهانه شمالی تونل البرز، و از ساعت ۱۶ از مرزنآباد به سمت تهران مسیرها یکطرفه یا مسدود خواهند شد.
این محدودیتها تا ساعت ۲۴ ادامه دارد، مگر اینکه حجم ترافیک کمتر از حد انتظار باشد. تردد محلی از جاده قدیم کرج – چالوس آزاد است، اما ورود خودروهای عبوری به سمت چالوس از میدان امیرکبیر در زمان اعمال محدودیت ممنوع خواهد بود.
در محور هراز نیز در روزهای جمعه و شنبه (۱۸ و ۱۹ اردیبهشت)، در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یکطرفه مقطعی از محدوده پلور تا پلیسراه لاریجان و بالعکس اعمال میشود.
وسایل نقلیه سنگین
در بخش وسایل نقلیه سنگین، تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور چالوس همچنان ممنوع است.
در محور هراز نیز تردد تریلرها ممنوع بوده و تردد کامیون و کامیونت (بهجز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت و از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای پنجشنبه و جمعه (۱۷ و ۱۸ اردیبهشت) ممنوع است.
همه خودروها
برای همه خودروها، محور فشم در روز جمعه ۱۸ اردیبهشت از ساعت ۱۷ تا ۲۰ از محدوده پل حاجیآباد (ابتدای پیچ آریانا) بهصورت یکطرفه به سمت خروجی فشم محدودیت خواهد داشت.
