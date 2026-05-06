  1. استانها
  2. قزوین
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۱۹

موثرترین راهکار مبارزه با اعتیاد پیشگیری از ابتلا است

موثرترین راهکار مبارزه با اعتیاد پیشگیری از ابتلا است

قزوین- دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قزوین بر ضرورت تمرکز بر پیشگیری به عنوان مؤثرترین راهکار در مواجهه با معضل اعتیاد تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله حمزئی بعد از ظهر چهارشنبه در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان تاکستان تاکید کرد: تمرکز بر پیشگیری به عنوان مؤثرترین راهکار در مواجهه با معضل اعتیاد محسوب می شود.

وی افزود: بهترین درمان برای معضل اعتیاد ارائه راهکار به منظور پیشگیری از دچار شدن به اعتیاد است و افزود تمامی برنامه‌ها و راهکارها باید بر اساس اولویت‌بندی مقوله پیشگیری متمرکز باشد.

حمزئی با اشاره به نقش دستگاه‌های مختلف در پیشبرد برنامه‌های پیشگیرانه اظهار داشت: ارگان‌های مسئول بر اساس شرح وظایف خود و همچنین دستگاه‌هایی که به دلیل ارتباط مستقیم و مستمر با نسل جدید در قالب دانش‌آموزان و دانشجویان نقش بیشتری دارند، باید با تدوین و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مدونِ وزارتی و سازمانی، اهتمام ویژه‌ای در مقاوم‌سازی نسل در مسیر مقابله با این معضل داشته باشند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در پایان خاطرنشان کرد: شیوه مبارزه باید در سه بازه زمانی کوتاه، میان و بلندمدت با طرح و برنامه هدفمند به منظور ایمن‌سازی نسل‌های فعلی و آینده دنبال شود.

کد مطلب 6822146

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها