موثرترین راهکار مبارزه با اعتیاد پیشگیری از ابتلا است

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله حمزئی بعد از ظهر چهارشنبه در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان تاکستان تاکید کرد: تمرکز بر پیشگیری به عنوان مؤثرترین راهکار در مواجهه با معضل اعتیاد محسوب می شود.

وی افزود: بهترین درمان برای معضل اعتیاد ارائه راهکار به منظور پیشگیری از دچار شدن به اعتیاد است و افزود تمامی برنامه‌ها و راهکارها باید بر اساس اولویت‌بندی مقوله پیشگیری متمرکز باشد.

حمزئی با اشاره به نقش دستگاه‌های مختلف در پیشبرد برنامه‌های پیشگیرانه اظهار داشت: ارگان‌های مسئول بر اساس شرح وظایف خود و همچنین دستگاه‌هایی که به دلیل ارتباط مستقیم و مستمر با نسل جدید در قالب دانش‌آموزان و دانشجویان نقش بیشتری دارند، باید با تدوین و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مدونِ وزارتی و سازمانی، اهتمام ویژه‌ای در مقاوم‌سازی نسل در مسیر مقابله با این معضل داشته باشند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در پایان خاطرنشان کرد: شیوه مبارزه باید در سه بازه زمانی کوتاه، میان و بلندمدت با طرح و برنامه هدفمند به منظور ایمن‌سازی نسل‌های فعلی و آینده دنبال شود.