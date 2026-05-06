۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۳۱

کنترل بازار با رویکرد پیشگیرانه و حمایت عملی از معیشت مردم دنبال شود

ایلام- استاندار ایلام گفت: کنترل بازار با رویکرد پیشگیرانه و حمایت عملی از معیشت مردم دنبال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان، با اشاره به شرایط اقتصادی موجود، بر لزوم مدیریت هوشمند بازار و مقابله جدی با تخلفات اقتصادی تأکید کرد و گفت: رویکرد اصلی ما پیشگیری از بروز ناهنجاری‌های اقتصادی و صیانت از حقوق مردم است.

وی با بیان اینکه ساماندهی بازار نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و آینده‌نگرانه است، اظهار کرد: باید قبل از بروز مشکل، زمینه‌های شکل‌گیری تخلف شناسایی و برطرف شود. نظارت مستمر و اقدام به‌موقع می‌تواند از ایجاد التهاب در بازار جلوگیری کند.

استاندار ایلام با اشاره به برخی نابسامانی‌ها از جمله احتکار، گران‌فروشی و کم‌فروشی تصریح کرد: این‌گونه اقدامات مستقیماً معیشت خانوارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند؛ بنابراین هیچ‌گونه مماشاتی با متخلفان قابل قبول نیست.

کرمی با تأکید بر اینکه تنظیم بازار تنها با همکاری همه دستگاه‌های مسئول امکان‌پذیر است، افزود: هماهنگی میان نهادهای نظارتی، دستگاه‌های اجرایی و اصناف باید تقویت شود تا روند عرضه کالاهای اساسی به شکل منظم و عادلانه انجام گیرد.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی در رصد بازار تأکید کرد و گفت: مشارکت معتمدین محلی و افزایش آگاهی عمومی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش تخلفات داشته باشد.

استاندار ایلام در پایان خاطرنشان کرد: تأمین امنیت غذایی و آرامش روانی جامعه از اولویت‌های مدیریت استان است و با هرگونه اقدامی که منافع مردم را تهدید کند، برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.

