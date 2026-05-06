به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن غریب مجنی پیش از ظهر چهارشنبه در بازدید تاکستان های شاهرود از آلودگی ۳۰۰ هکتار تاکستان ها به آفت زنجیره مو خبر داد و بیان کرد: این آفت طی سال های اخیر تاکستان های خوریان، کلاته خان و قلعه شوکت را تحت تأثیر قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه برای پیشگیری از این آفت برگزاری کارگاه های آموزشی در دستور کار است، توضیح داد: در این راستا نخستین کارگاه راهکار مدیریت تلفیقی در روستای خوریان برگزار شد.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود از انتخاب یک باغ به عنوان پایلوت خبر داد و ادامه داد: برای مقایسه شیوه های مبارزه شیمیایی و غیر شیمیایی این باغ مد نظر قرار داده شده است.

غریب مجنی با اشاره به اینکه بهره برداران شرکت کننده این دوره با صنعت نوغان داری نیز آشنا شدند، اظهار داشت: با توجه به استقبال قابل توجه ۱۰ بسته تخم نوغان برای شروع فعالیت در اختیار آن ها قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در این دوره همچنین شرکت کنندگان با اصول بهداشتی، تغذیه و مراحل پرورش کرم ابریشم آشنا شدند و این اقدامات ترکیبی نشانه بخشی از حمایت جهاد کشاورزی از تولید کنندگان است.