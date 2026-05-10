۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۵۰

رونق نوغانداری در میامی؛ ۸ جعبه تخم نوغان در کلاته اسد توزیع شد

میامی- مدیر طیور جهاد کشاورزی استان سمنان از توزیع هشت جعبه تخم نوغان بین بهره‌برداران روستای کلاته اسد میامی خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود ۱۶۰ کیلوگرم پیله تر باکیفیت تولید شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن احمدی صبح یکشنبه در بازدید از کلاته اسد میامی با اشاره به اینکه توسعه صنعت نوغان داری برای ارتقا و بهبود معیشت خانوارهای روستایی در دست اجرا است، ادامه داد: بر همین اساس ۱۵ متقاضی و علاقه مند این صنعت در کلاته اسد مورد آموزش قرار گرفتند.

وی از برگزاری دوره آموزشی برای این افراد در پایگاه بسیج روستای کلاته اسد خبر داد و تصریح کرد: تکنیک‌های تفریج تخم نوغان، اصول علمی پرورش کرم ابریشم و روش های استاندارد برداشت پیله تر به آن‌ها آموزش داده شده است.

مدیر طیور سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به حضور کارشناس مسئول نوغان‌داری معاونت بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی برای تدریس این دوره، اظهار داشت: در این راستا هشت جعبه تخم نوغان بین متقاضیان توزیع شده است.

احمدی از پیش بینی تولید ۱۶۰ کیلوگرم محصول با کیفیت خبر داد و اظهار داشت: با رعایت اصول فنی از سوی متقاضیان این هدف گذاری محقق خواهد شد.

وی نوغان داری را به عنوان فعالیت سودآور برشمرد و اضافه کرد: به همین منظور برگزاری دوره‌های ترویجی و تامین نهاده‌های مورد نیاز برای استان سمنان در دستور کار است.

کد مطلب 6825175

